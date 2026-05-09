"La Formoseñada 2026" se prepara para copar el Paseo Costanero

La cuarta edición de “La Formoseñada” tendrá lugar desde el 31 de julio hasta el 2 de agosto en los Galpones C y G del Paseo Costanero, congregando a cientos de exponentes de la música, la danza, la pintura, la literatura, la fotografía, el arte plástico, el cine, la gastronomía, entre otras expresiones artísticas y culturales de la provincia.

Así lo anunció el músico y cantante Darío Krimer, impulsor de este megaevento cultural que cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia, a través de los Ministerios de Cultura y Educación, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y la Agencia de Desarrollo Empresarial, además de instituciones y empresas privadas.

Recordó que “los inicios de “La Formoseñada” se remontan a agosto del 2023 en el Teatro de la Ciudad con un festival ligado principalmente a la música. Luego, cuando decidimos sumar otras disciplinas artísticas, nos mudamos al Galpón “C” para llevar a cabo las ediciones 2024 y 2025. Sin embargo, este año ha crecido tanto la cantidad de participantes que las actividades se van a desarrollar de forma paralela en los Galpones “C” y “G”, ocupando además el predio ferial”.

“Cuando comenzó este sueño, jamás imaginé contar con un nivel convocatoria tan grande, convirtiendo a este encuentro en un punto de convergencia multiartística que sin lugar a dudas ya forma parte de la agenda cultural de la provincia, con la grata aspiración de que en poco tiempo llegue a proyectarse también como un megaevento regional”.

En ese sentido, resaltó la trascendencia que tuvo “La Formoseñada” el año pasado gracias a la cobertura del canal de stream Angaú Play, que una vez más será el encargado de transmitir todas las alternativas del evento conjuntamente con el Instituto Superior del Profesorado de Arte de Formosa (ISPAF) y el apoyo técnico de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) NEA.

Mencionó además que esta nueva edición volverá a incluir proyecciones cinematográficas, funciones teatrales, exposiciones plástica y fotográfica, muestra gastronómica y feria de artesanos y emprendedores.

Finalmente, Krimer confirmó que “la entrada como siempre será libre y gratuita para darle la oportunidad al público de acceder a una programación artística de primer nivel durante los tres días del festival paralelamente en múltiples espacios”

Una grilla que va tomando forma

Entre los artistas confirmados se destacan los siguientes: Coro Gospel, Coro Infanto Juventil “Villa del Carmen”, Coro Instituto Superior de Arte “Oscar Alberto Albertazzi”, Camerata “Formosa”, “Formar Arpegios”, el Ballet “Raíz Provinciana”, Instituto “Mozart”, la Academia “Edén Rock”, Agrupación “Bohemia”, “Las Voces del Camino”, “Qom Llalec”, “La Fórmula del Chamamé”, Grupo “Quebracho”, Romina Barrionuevo, Chamuyo Tango, Santos Amores, Nadia Escobar y Daniel Rojas, la Peña de Ñande Folk, “Retumba Que Te Parió”, “La Sessesion”, Ricardo Martínez, Piri Aráoz, Hirlando Montiel, Tras tus pasos, además de delegaciones del interior.

Los símbolos de “La Formoseñada”

Cabe recordar que esta creciente movida cultural tiene su propio himno con música y letra de Beto Salas, sumando ahora su flamante logotipo ideado y confeccionado por el diseñador gráfico Alberto Alen. Según explicó el autor: “es una pieza visual multidisciplinaria y fragmentada que utiliza una estética de collage digital", aclarando que “se aleja de los logos institucionales rígidos para abrazar una narrativa dinámica donde lo regional se encuentra con la vanguardia global”.

La Flama vuelve a brillar

Una de las novedades de la tercera edición de “La Formoseñada” fue la entrega de la estatuilla “La Flama” confeccionada por el artista plástico Pablo Vacazur que llegará a las manos de quienes esta vez serán reconocidos por su labor y trayectoria cultural.

Al referirse a su obra, mencionó que “el cuerpo es una hoja del pindó donde cada flama es una hoja diferente como cada llamita de cultura que mantiene encendida la identidad de nuestra tierra”.

Este año serán reconocidas destacadas personalidades de la cultura formoseña, tales como Isaac Rojas (teatro), Ezio “Tati” Massa (cine), Ema Cueñeri (cultura Qom), Lilo Domínguez (periodismo), Dante Aguirre (danza). También habrá homenajes post mortem a Raúl Araujo, Carlos del Turco y Antonio Colman, entre otros queridos artistas formoseños desparecidos recientemente.

Gran rifa solidaria

Tras agradecer “el apoyo estatal y privado que cada año obtiene “La Formoseñada” para su realización”, Krimer resaltó que “se trata de un evento autogestivo hecho a pulmón, gracias a la inmensa colaboración de muchas manos generosas”.

Comentó que “una de las formas de ayudar es adquiriendo alguno de los números de la gran rifa solidaria que hemos lanzado- con veinte atractivos premios- a un valor de diez mil pesos”, señalando que “los interesados en colaborar pueden contactarse vía WhatsApp al celular: 11624762382