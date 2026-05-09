Educación Especial realizó nuevo taller para fortalecer políticas, prácticas y culturas inclusivas

Esta nueva instancia se desarrolló el pasado viernes 8 en las instalaciones de la EPEP N° 380 del barrio capitalino 2 de Abril.

La tercera jornada del taller “Fortaleciendo las políticas, culturas y prácticas inclusivas en el Nivel de Educación Primaria” se llevó a cabo a partir de un trabajo articulado entre la Modalidad de Educación Especial, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, la Escuela Primaria (EPEP) N° 380 y el equipo técnico del Nivel Primario.

Las actividades se realizaron el viernes 8 de mayo, en las instalaciones de ese establecimiento escolar del barrio 2 de Abril, en la ciudad capital.

“El objetivo de estos encuentros es fortalecer las prácticas inclusivas en el aula, diseñando estrategias que permitan que cada estudiante aprenda y participe en igualdad de condiciones, porque creemos firmemente que la inclusión no es una meta, sino un camino que recorremos juntos día a día”, esbozó Gustavo Miers, el jefe de Educación Especial, en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Explicó que esta misma tarea se está realizando en los diferentes establecimientos primarios “agrupándolos por zona y desarrollando mesas de trabajo con los equipos de gestión que están compuestos por directivos”.

En ese sentido, subrayó que “el Modelo Formoseño asegura y garantiza la educación de los estudiantes con discapacidad”, entendiendo las características tanto de docentes como de alumnos, ya que ante las particularidades “nunca habrá una receta específica a desarrollar”.

También, puntualizó en la importancia de “crear estas estrategias, pero en mesas de trabajo más chicas, donde se trabaje con determinadas instituciones y sobre casos específicos”.

Por su parte, Mirta Gómez, directora de la Escuela Especial N° 1, declaró a esta Agencia que “el taller es muy importante porque debemos bregar por la trayectoria de los alumnos con discapacidad en sus diferentes niveles educativos y ese es el motivo por el cual hace tiempo se viene trabajando con las escuelas de la zona”.



