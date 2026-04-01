Juárez: Desbarataron un centro de venta de drogas y detuvieron a una mujer

• Secuestraron cocaína fraccionada, dinero, psicofármacos, celulares y una motocicleta utilizada bajo la modalidad “delivery”

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas de Ingeniero Juárez detuvieron a una mujer de 28 años y desarticularon un centro de distribución de estupefacientes, que operaba bajo la modalidad “delivery”, tras un allanamiento en el barrio San Cayetano de la mencionada localidad.

El procedimiento se llevó a cabo en la mañana del miércoles último, en una vivienda ubicada sobre vías férreas sin número, donde se investigaba la presunta comercialización de drogas al menudeo.

Como resultado de las tareas investigativas y los elementos probatorios reunidos por la prevención, la jueza de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, Dra. Gabriela Soledad Plazas, autorizó el allanamiento.

Durante la requisa del inmueble, los policías secuestraron 20 envoltorios de cocaína preparados para la venta, equivalentes a unas 50 dosis umbrales, e incautaron más de 50.000 pesos, cuatro teléfonos celulares, elementos utilizados para el estiramiento y acondicionamiento de la sustancia, más de 100 psicofármacos y una motocicleta de 110 cilindradas empleada para la distribución.

En el lugar también se concretó la detención de la principal investigada, quien fue puesta a disposición de la Justicia provincial.

El operativo contó con la colaboración de integrantes del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR) y las dependencias subordinadas de la Unidad Regional Seis, quienes brindaron seguridad externa durante el procedimiento.