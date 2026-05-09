La comuna prosigue con tareas de mantenimiento y embellecimiento en espacios verdes de la ciudad

La Dirección de Parques y Espacios Verdes del Municipio local, mantienen en pie el accionar diario para el correcto mantenimiento, puesta en orden y embellecimiento de los espacios públicos, a través del desmalezado, jardinería, higiene y mantenimiento del arbolado urbano.

Precisamente en cuanto al cuidado de árboles, previa inspección por parte de especialistas de la Dirección, se concretaron podas correctivas en distintos puntos de la ciudad, sobre cuatro ejemplares en los barrios El Porvenir y San Martín, dos en el Don Bosco y Mariano Moreno, y en los barrios San Miguel, Parque Urbano, 17 de Octubre, 2 de Abril, La Paz, El Palmar y La Floresta, uno en cada conglomerado. Además se realizó un destronque en el B° Don Bosco.

Los trabajos de parquizado y jardinería se llevaron a cabo en las plazoletas de las avenidas Arturo Frondi (ciclovía), González Lelong, Gob. Gutnisky y 25 de Mayo. Del mismo modo, operarios accionaron en las plazas de los barrios El Porvenir y Virgen del Rosario, como también en la Rotonda de la Cruz, Plaza San Martín, Paseo La Estación, Plaza Las Araucarias, Mástil Municipal y en dependencias comunales.

Por su parte, los riegos se llevaron a cabo sobre Av. 9 de Julio, Av. Arturo Illia y Paseo San Martín (mercadito). También de manera permanente se riegan las plazoletas de la Av. Gob. Gutnisky (Paseo de los Lapachos), Plazoleta Héroes de Malvinas, Paseo La Estación, Cementerio 2 de Noviembre, Rotonda de la Cruz del Norte, Plaza Las Araucarias, Plaza San Martín y Av. 25 de Mayo.

El desmalezado, por último, se concretó en los barrios El Porvenir, San Antonio, Evita, Namqom, Santa Rosa y La Paz; también en plazoletas, parterres y platabandas de las avenidas Juan D. Perón, Los Gobernadores y González Lelong.



