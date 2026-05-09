El ministro Atencia destacó el rol de la fonoaudiología en el cuidado integral de la salud

En el Día del Fonoaudiólogo y la Fonoaudióloga, puso en valor el aporte de esta profesión en el desarrollo de la comunicación, la rehabilitación y la calidad de vida de las personas.

Al conmemorarse este 12 de mayo el Día del Fonoaudiólogo y la Fonoaudióloga, el ministro de Desarrollo Humano de Formosa, doctor Juan Carlos Atencia, expresó su reconocimiento a quienes ejercen esta profesión, especialmente a los equipos que prestan servicio en el sistema público de salud provincial.

“En esta fecha, quiero saludar y reconocer a cada fonoaudiólogo y fonoaudióloga por la tarea que realizan con responsabilidad, compromiso y una profunda sensibilidad humana, acompañando a pacientes de distintas edades en procesos que son muy importantes para su vida cotidiana”, señaló Atencia.

La conmemoración recuerda la creación de ASALFA, Asociación Argentina de Logopedia, Foniatría y Audiología, primera entidad científica fonoaudiológica de la Argentina. A 78 años de aquel hecho, la fecha permite resaltar el crecimiento de una disciplina fundamental dentro del abordaje integral de la salud.

La fonoaudiología interviene en áreas vinculadas al lenguaje, la voz, la audición y la fonoestomatología, contribuyendo a la prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de personas desde la primera infancia hasta la adultez mayor.

Atencia subrayó que “el trabajo fonoaudiológico favorece la comunicación, la inclusión y la autonomía de las personas, y tiene un impacto directo en su desempeño social, escolar y laboral”.

En el sistema público de salud provincial, estos profesionales forman parte de equipos interdisciplinarios que acompañan distintos procesos terapéuticos, orientados a mejorar la calidad de vida de los pacientes y fortalecer su integración en la comunidad.

Finalmente, el ministro valoró “la dedicación cotidiana de los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas formoseños”, y remarcó que su tarea constituye un aporte esencial para una atención sanitaria integral, cercana y con sentido humano.



