Almirón destacó el impacto del aumento salarial y llamó a fortalecer la economía local con sensatez y compromiso

La socia fundadora de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa (CAMEFOR) y presidenta de su Comité Consultivo, Justina Almirón, valoró el impacto positivo del reciente aumento salarial que terminó de reflejarse en los ingresos de los trabajadores estatales, destacando especialmente su efecto dinamizador sobre la economía en general.

En ese sentido, remarcó que esta mejora no solo fortalece el poder adquisitivo de las familias, sino que también genera un impulso en la actividad del sector privado, al traducirse en un mayor movimiento en la venta de bienes y servicios. “Cuando hay más ingresos en los hogares, también crecen las oportunidades para nuestros emprendedores y comerciantes”, sostuvo.

Asimismo, Almirón puso en valor el momento productivo que se aproxima, señalando que en los próximos meses se potenciará la comercialización de frutas y verduras de estación provenientes del campo formoseño. Explicó que este circuito no solo garantiza productos frescos, sino que además revitaliza las economías locales y fortalece el trabajo de quienes producen.

Fiel a su compromiso con el desarrollo local, recordó su permanente acompañamiento a los productores, a quienes prioriza en cada una de sus iniciativas. En particular, mencionó sus tradicionales ferias en JAG 21, donde, a través de un esfuerzo conjunto, se logra bajar los precios y asegurar que ningún vecino falte de alimentos en su mesa, al tiempo que se sostiene la cadena de valor.

Finalmente, dejó un mensaje de reflexión y esperanza: “En todos los tiempos debemos mantener la sensatez, cuidar nuestros ingresos y prepararnos para las distintas etapas de la vida. Con la bendición de Dios, fuente de toda razón y justicia, siempre es posible resistir, construir, crecer y prosperar”.