Sorprendieron a dos hombres dentro de una empresa de colectivos y los detuvieron

• Secuestraron radiadores, ventiladores y las herramientas utilizadas para cometer el robo

Efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini aprehendieron a dos hombres por trasladar repuestos sustraídos de colectivos de una empresa, en el barrio 12 de Octubre de la ciudad de Formosa.

El hecho ocurrió este último miércoles, al mediodía, cuando los policías que patrullaban la zona observaron a dos sujetos salir de un predio ubicado sobre la avenida 12 de Octubre y calle O’Higgins con elementos de gran tamaño.

Ante la sospecha, los uniformados realizaron un seguimiento y los interceptaron en la calle Coronel Bogado y Segunda, donde constataron que trasladaban dos radiadores de gran tamaño y dos ventiladores plásticos de aire acondicionado.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos arrojaron los elementos al suelo e intentaron escapar, aunque fueron rápidamente demorados.

También secuestraron las herramientas que utilizaron para cometer el robo, entre ellas una hoja metálica tipo sierra y una tenaza.

Posteriormente, un empleado confirmó que los repuestos pertenecían a colectivos fuera de servicio, estacionados en el predio de la empresa.

Además, se verificaron daños y signos de fuerza en dos unidades afectadas; mientras que los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial y alojados a disposición de la Justicia provincial.