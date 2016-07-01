Bartolomé de las Casas: Amenazó a su vecino con una escopeta y terminó detenido

• La Policía secuestró el arma de fuego durante un allanamiento

Efectivos del Destacamento Colonia Aborigen detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte a un vecino y su familia con una escopeta, en el paraje Los Jubilados de Bartolomé de las Casas.

El procedimiento se inició en la tarde de este martes último, cuando un vecino denunció que un hombre se presentó frente a su domicilio en aparente estado de ebriedad lo encañonó con el arma de fuego a él, a los integrantes de su familia y los amenazó de muerte.

Tras tomar conocimiento del hecho, el personal policial realizó las tareas investigativas y aprehendió al imputado.

Por otra parte, se allanó el miércoles último la vivienda del acusado, durante el cual la hermana del detenido comentó que retiró la escopeta del inmueble para resguardarla en su domicilio y luego la entregó en forma voluntaria a los efectivos policiales.

El arma fue secuestrada y remitida a las autoridades judiciales, mientras el detenido permanece a disposición de la Justicia provincial en el marco de la causa por “Amenazas”.



















