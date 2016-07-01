Invitan a la comunidad a participar de un conversatorio sobre celiaquía

Con modalidad virtual, se desarrollará el próximo viernes 22 de mayo para tratar distintos aspectos de la enfermedad celíaca y sobre alimentos libres de gluten.

En el marco del Mes Nacional de la Concientización sobre la Enfermedad Celíaca, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevará adelante el Conversatorio sobre Celiaquía y Alimentos Libres de Gluten, que será abierto a la comunidad y completamente gratuito.

La propuesta, organizada por la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, tendrá lugar el viernes 22 de mayo, desde las 9 horas, con acceso mediante plataforma Zoom. Quienes deseen participar podrán hacerlo ingresando al link https://forms.gle/oHdjGCmZ8UMNj25w6.

El director del área, el ingeniero José González, comentó que la propuesta está dirigida en especial a los pacientes diagnosticados con celíaca, pero también a aquellos que tienen sospecha de la enfermedad, familiares y público en general. “Es una charla, con modalidad de conversatorio, abierta a toda la comunidad”, puntualizó.

Sobre los temas, indicó que se tratará “específicamente el cuadro clínico” y se abordarán otros puntos como “nutrición, alimentos libres de glutende acuerdo a lo que establece el Código Alimentario Argentino, condiciones de alimentación, contaminación cruzada”, y otros conceptos de utilidad para la población y muy importante para seguir concientizando respecto a la enfermedad celíaca.

El profesional señaló que el evento se da en el marco del cumplimiento de la Ley N° 26.947, que conmemora el 5 de mayo de cada año el Día Nacional del Enfermo Celíaco y a mayo como Mes Nacional de la Concientización sobre la Enfermedad Celíaca.

Recordó que la celiaquía es una enfermedad crónica del aparato digestivo, que presenta una intolerancia permanente al gluten, una proteína que se encuentra presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno (identificados por la sigla TACC).

En personas predispuestas genéticamente, esta proteína genera una reacción inflamatoria que daña las vellosidades del intestino delgado, afectando la absorción de nutrientes y provocando una gran variedad de síntomas.

Para cerrar, González destacó que el propósito es desarrollar “una jornada de actualización, escucha, y reflexión para seguir aprendiendo sobre esta enfermedad. Es una forma más de visibilizar la celiaquía, promover el acompañamiento y seguir construyendo una comunidad más y empática, basada en información precisa y clara”.



