Insfrán inaugurará refacciones y nuevos edificios escolares en Puesto Ramona, San Isidro y San Pablo

Con la habilitación de estas modernas instalaciones, el Gobernador superará más de 1555 obras educativas durante su gestión.

En una muestra más de fortalecimiento del sistema educativo público provincial, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezará, este miércoles 13, la inauguración de modernos edificios en diferentes colonias que pertenecen a la jurisdicción de General Belgrano.

Las ceremonias darán inicio a las 8.15 horas, con la inauguración de la refacción y ampliación de la EPEP N° 296 “Estado de España”, ubicada en sobre la Ruta Nacional N° 86, en la Colonia San Pablo. También del JIN ° 14 (Anexo 1).

Posteriormente, a las 8.50 horas, la comitiva oficial se trasladará a la Colonia San Isidro para habilitar las flamantes instalaciones del JIN N° 14 (Anexo 8), que está situado en el predio de la EPEP N° 488, sobre Ruta Nacional N° 86 Kilómetro 1427.

En cada uno de estos puntos, el gobernador Insfrán encabezará el tradicional corte de cintas y el descubrimiento de placas recordatorias.

Seguidamente, a las 9.20 horas el mandatario provincial presidirá el acto central en Puesto Ramona. Allí quedarán formalmente inauguradas las obras de refacción y ampliación de la EPEP Nº 366 “República del Perú”, que se encuentra sobre la Ruta Nacional N° 86 Kilómetro 1420.

Del mismo modo, hará lo propio con la Escuela Provincial Secundaria Agraria (EPESA) N° 1 (Anexo 4), cuya institución se creó con el fin de dar respuestas a las demandas de la comunidad de la zona. Y el JIN N° 14 “Profesora María de Abelleyra” (Anexo 7).

Puesto Ramona

En la localidad de Puesto Ramona, Departamento Pilagás, se habilitarán las obras de refacción y ampliación de la EPEP N° 366 “República del Perú”, donde también desarrolla sus actividades la EPESA N° 1 (Anexo 4).

La intervención total de dicho proyecto alcanzó los 1536 metros cuadrados, que incluyen un sector administrativo, pedagógico y de servicios.

Cuenta con acceso principal, hall, dirección, secretaría, sala de docentes y archivo; aulas; sanitarios para alumnos, adaptados y otro para docentes; biblioteca; SUM, comedor, polideportivo cubierto, cocina, despensa, patio de formación y mástil.

En el caso del JIN N° 14 “Profesora María de Abelleyra” (Anexo 7), se trata de un edificio que ocupa una superficie de 142,00 metros cuadrados. Esta obra cuenta con un sector pedagógico y de servicios, disponiéndose allí un espacio de guardado, cocina, galería, sanitarios para alumnos y docentes, cisterna de 10.000 litros y tanque de reserva de 2.000 litros.

Ese sector de servicios también se compone de un patio de formación y juegos, mástil, parquizado y cerramiento perimetral exterior.

San Isidro

Además, Insfrán dejará habilitado el flamante edificio del JIN N° 14 (Anexo 8), ubicado en el predio de la EPEP N° 488 en la Colonia San Isidro, jurisdicción de General Belgrano.

La obra de 240 metros cuadrados destaca por sus modernos aspectos constructivos, que tiene una sala con sanitarios para niños y niñas, administración con sector de servicios, patio de formación y mástil, galerías y patio de juego.

San Pablo

Por su parte, en la Colonia San Pablo, la comunidad educativa celebrará la refacción y ampliación de la EPEP N° 296 “Estado de España” y del JIN N° 14 (Anexo 1), que su construcción ocupa una superficie de 140,00 metros cuadrados en un terreno que es de 1.650,00 metros cuadrados.

El refaccionado y ampliado establecimiento primario cuenta con varios espacios funcionales: el sector administrativo con sala de dirección, secretaría, administración, de docentes y archivo, mientras que en el sector pedagógico y apoyo, tiene biblioteca, sala de informática, dos aulas, comedor, playón de formación y polideportivo cubierto. También sanitarios, cocina, figón, depósito.

Con estas nuevas infraestructuras, el Gobierno de Formosa garantiza un entorno educativo moderno y funcional, beneficiando a cientos de niños y niñas de los niveles Inicial y Primario de la región.







