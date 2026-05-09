El Municipio impulsa la actualización de datos: sirve para que los vecinos eviten deudas que no les corresponden

La Municipalidad de Formosa, a través de la Administración de Ingresos Municipales (ADIM), inició una propuesta destinada a facilitar a los vecinos la actualización de registros municipales: estar al día con la titularidad de vehículos e inmuebles, entre otros, para evitar notificaciones de deudas que no correspondan.

ADIM trabajará esta semana con una Oficina Móvil en Mitre y Av. 25 de Mayo, luego de forma itinerante en distintos puntos de la ciudad. “Hay veces que, por ejemplo, se vende un inmueble con el boleto de compraventa, pero en la municipalidad sigue registrado el dueño anterior”, precisó la CP Giovana Díaz Roig, de ADIM.

“Esos datos son los que es necesario actualizar, para luego evitar deudas que no corresponden. Lo mismo ocurre con los vehículos, es decir, a veces se vende una moto o auto a través de la denuncia de venta, pero tampoco se acercan al municipio para actualizar esos datos”, explicó.

“Esa denuncia de venta no quiere decir la transferencia de dominio, entonces el vecino debe “dar de baja” ese vehículo. El objetivo es que el vecino no le genere deudas innecesarias. Entonces comenzamos con este trabajo desde el municipio, acercándonos para asesorar sobre estos temas”, agregó.

Qué actualizar

Con el lema “Te ayudo, te agilizo y te informo”, ADIM busca acompañar al contribuyente en la actualización de información relacionada con inmuebles, vehículos y datos personales, agilizando los trámites y mejorando la atención al ciudadano.

Entre los trámites que requieren actualización, se encuentran: cambios de titularidad y responsables de pago de inmuebles; bajas de comercio; modificaciones de domicilio fiscal, teléfonos y correos electrónicos; así como también la venta, transferencia o baja de vehículos.

Asimismo, se recordó que para los trámites vinculados a vehículos será necesario presentar la documentación: denuncias de venta; nuevos títulos por cambio de radicación o por cambio de titularidad; o formularios oficiales en casos de robo o destrucción.

En el caso de inmuebles, las gestiones se realizan en la Dirección de Catastro y Tierras Fiscales de la Municipalidad, ubicada en Fotheringham 1364, donde se gestionan las modificaciones.

Centros de atención

En la oficina central de ADIM (Fotheringham casi 17 de octubre); así como en Pringles y Rivadavia; y en los Centros Cívico N° 1 de Circuito 5 y N° 2 del barrio 2 de abril. También, se pueden comunicar a través del 0800-9999-147 (Centro de Atención al Vecino), 3704 031955, 3704 336478 o a través del email aim@formosatuciudad.gov.ar.







