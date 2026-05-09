“En REFSA no existe ninguna cooperativa ni tercerización del trabajo”

Esta afirmación fue en respuesta a las infundadas expresiones de un diputado nacional libertario, las que “faltan a la verdad”, en torno a la situación del trabajador eléctrico en la empresa distribuidora de la provincia de Formosa.

Norberto Manzano, secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico de Agua y Energía (APJAE) a nivel nacional, afirmó contundente que los dichos del diputado nacional de La Libertad Avanza, Atilio Basualdo, “están fuera de la realidad, ya que faltan a la verdad”, porque dentro de la empresa distribuidora REFSA S.A. “no existe ninguna cooperativa ni tercerización del trabajo”.

En ese sentido, enfatizó que se ha luchado “mucho para recomponer los derechos de los trabajadores después de la privatización, que en su momento tenía la llamada empresa EDEFOR S.A”. De esa manera, “logramos que al día de hoy no haya ningún contrato basura ni nada que se le parezca”, por consiguiente, dejó en claro que “no existe ninguna cooperativa ni tercerización del trabajo dentro de REFSA”.

Para Manzano, “con sus expresiones Basualdo está menoscabando al trabajador” de la empresa distribuidora de energía de la provincia de Formosa.

“Así que me parece muy desacertado” lo que dijo, reprobó, al igual que lo hiciera el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Formosa, Daniel Turraca, quien también acusó al legislador de hablar desde “un lugar de desconocimiento absoluto”.

En pocas palabras, sentenció contundente que “Basualdo está desinformando totalmente a la comunidad” y lo hace hasta “maliciosamente porque él representa a un partido político que impulsó una Ley de Reforma Laboral que perjudica enormemente a todos los trabajadores del país”.

Por tanto, el secretario general de la APJAE volvió a remarcar que “no se comprenden sus dichos”.

Por último, marcó que “el sector eléctrico es un trabajo de mucho riesgo, por eso, nosotros siempre estamos empujando para que esté de la mejor manera el trabajador”.











