Insfrán: “En Formosa la educación y la justicia social se sostienen con hechos, no con discursos”

El titular de Causa Provincial, profesor Miguel Ángel Insfrán, destacó la continuidad de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Formosa y aseguró que en la provincia “existe un Estado presente que acompaña a la comunidad con obras y acciones concretas en todo el territorio”.

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Este miércoles, el referente provincial de Causa Provincial, Miguel Insfrán destacó las recientes inauguraciones de obras educativas en la jurisdicción de General Belgrano. "El modelo formoseño encarna un profundo compromiso con la justicia social", afirmó, mientras delineaba las diferencias con el contexto nacional.

“Mientras el Gobierno Nacional habla permanentemente de logros políticos, al mismo tiempo desfinancia áreas esenciales e incumple normas vinculadas y fundamentales como el financiamiento de la educación universitaria”, remarcó.

Asimismo, señaló que en Formosa “la educación continúa siendo una verdadera cuestión de Estado”, subrayando que el acceso a la formación está garantizado en todo el territorio provincial. “Aquí se trabaja para que cada persona tenga la posibilidad de completar sus estudios iniciales, primarios, secundarios y terciarios en el lugar donde vive”, afirmó.





En esa línea, recordó también el crecimiento de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, institución que recientemente tuvo sus primeros graduados, hecho que consideró “una muestra concreta de un proyecto político que apuesta al arraigo, al desarrollo y a la igualdad de oportunidades”.

Insfrán sostuvo que desde Causa Provincial tienen “una mirada completamente distinta de la política”, basada en la idea de que, “donde hay una necesidad existe un derecho”. Según precisó, esa concepción contrasta con las políticas nacionales actuales, que, dijo, “promueven el sálvese quien pueda y sostienen que el mercado resolverá todas las desigualdades”.

Además, cuestionó las respuestas del Gobierno nacional frente a los reclamos sociales. “En lugar de escuchar las demandas de la ciudadanía, muchas veces se responde con discursos y comunicados descalificatorios, políticas represivas y el acompañamiento de medios afines, cuando el derecho a manifestarse está garantizado por la Constitución Nacional”, manifestó.

Finalmente, el dirigente remarcó que “la educación no se defiende solamente desde el discurso, sino con hechos concretos”, y valoró que, pese al recorte de fondos coparticipables, “la provincia continúa priorizando el gasto social, las obras públicas y las políticas de inclusión para que cada formoseño tenga oportunidades de crecimiento y desarrollo en el lugar que eligió vivir”.



