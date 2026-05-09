Denuncian que el nuevo subsidio para garrafas no llega a beneficiarios de bajos recursos





Se solicitó a la Secretaria de Energía de Nación, modifique la Disposición Nº 1/26 e instrumente un sistema inclusivo para los usuarios más vulnerables-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, con el inicio del nuevo subsidio para garrafas de gas, el beneficio se aplica a través de las billeteras virtuales BNA+ y Modo, e incluye a los bancos adheridos a esa plataforma, el monto será de $9.593 por cada garrafa adquirida. Se informó también, que durante el invierno los beneficiarios podrán acceder al subsidio para dos garrafas por mes. En los meses más cálidos, el beneficio alcanzará una unidad mensual. El dinero será devuelto en el momento de la compra en los comercios adheridos, dado que la implementación de billeteras virtuales es ahora el canal prioritario para recibir los reintegros del valor de la garrafa.Quiénes pueden acceder y cómo inscribirse: El esquema está dirigido a hogares con ingresos menores a tres (3) Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según los parámetros del Indec. También alcanza a familias con integrantes que posean Certificado Único de Discapacidad, beneficiarios de pensiones para veteranos de Malvinas o titulares de certificados de vivienda del ReNaBaP. Las personas que formaban parte del ex Programa Hogar tienen que volver a realizar el trámite de inscripción para acceder al nuevo sistema. Se puede hacer en el sitio oficial de subsidios o desde la aplicación Mi Argentina. El Funcionario Provincial, señaló que, el Gobierno Nacional al eliminar el histórico Programa Hogar de ANSES que depositaba dinero directamente en cuentas y reemplazándolo por un nuevo sistema de subsidios focalizados (ReSEF) gestionado por la Secretaría de Energía, como parte de una reestructuración de subsidios para reducir el gasto público, lo ha convertido en absolutamente inviable. Por un lado, nos encontramos con una Imposibilidad Operativa y una profunda Brecha Digital: es que el nuevo sistema requiere, según la Disposición Nº 1/2026, que el usuario utilice tarjeta, billetera virtual o QR para obtener el reintegro de ($9.593) por garrafa. Esto excluye a beneficiarios en zonas rurales o de bajos ingresos sin acceso a tecnología financiera. En este contexto, la complejidad en la compra, determina que el subsidio ya no es un depósito mensual fijo, sino un reintegro directo al comprar. Si el usuario no tiene dinero para adquirir la garrafa de contado, no puede acceder al subsidio, lo que genera una barrera económica inalcanzable para muchos, lo que exige que el sistema sea modificado de manera urgente, para que llegue realmente a quienes lo necesitan.