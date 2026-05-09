Insfrán: “Desde este costado norte podemos decirle al país que, en Formosa, lo que tenemos lo repartimos para que alcance a todos con criterio de equidad”

El titular del Ejecutivo apuntó contra el pedido de intervención federal y pidió “cuidar el sistema democrático”.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, ofició como orador principal en la inauguración de la refacción y ampliación de la EPEP N°366 “República del Perú” en Colonia Puerto Ramona jurisdicción de Belgrano; y aseguró que, “desde este costado norte, podemos decirle al país que lo que tenemos lo repartimos para que alcance a todos, pero con criterio de equidad”.

Al tomar la palabra, puso en valor la manifestación histórica de la comunidad educativa, acompañada por partidos políticos y organizaciones libres del pueblo, en defensa de las universidades públicas durante la cuarta Marcha Federal Universitaria que ocurrió en todo el territorio argentino, el pasado martes 12 de mayo por la tarde, con el fin de exigir la efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno de Javier Milei, lejos de cumplir, judicializó.

En ese marco, el mandatario consideró una “paradoja” que, al día siguiente, “nosotros muy lejos de seguir el camino del Gobierno nacional de destruir todo lo que sea de la Patria, vinimos a construir con lo que tenemos desde el cimiento de todo desarrollo: la educación”.

“Pero la educación ya no es como la conocimos. Hoy tenemos un amigo y enemigo a la vez: la Inteligencia Artificial, que tenemos que manejarla, es un instrumento que se puede usar para el mal como para el bien, y nosotros tenemos que formarnos y prepararnos para el uso correcto que sirva verdaderamente a la comunidad y no destruirla”, sostuvo.

Y añadió: “Porque la Inteligencia Artificial se ha hecho desde el pentágono para destruir, para la guerra y nosotros queremos paz, queremos amor”.

Justicia social

De esta manera, Insfrán aseguró que, “desde este costado norte, podemos decirle al país que, en Formosa, lo mucho o poco que tenemos, lo sabemos repartir para que le alcance a todos pero con un criterio de equidad”, es decir, “más al que más necesita, menos al que más tiene”; y se diferenció de la gestión nacional que tiene como concepto “sacarle al que menos tiene para darle al que más tiene”.

“Cuando levantamos la bandera de la justicia social, el Presidente dice que es un robo ¿cómo puede ser? La justicia social no la inventamos los peronistas, la primera vez que se habló de ella fue en la Encíclica del Papa León XIII, renovado en 1891, ratificada después en el 40° aniversario por el Papa Pío XI (1931)”, explicó.

Y ratificó: “Esa es la esencia del Partido Justicialista. Nuestro movimiento es nacional, popular, humanista y profundamente cristiano. Hoy, esta es la mejor forma de demostrarlo”.

Asimismo, el Gobernador cuestionó a la conducción nacional porque “no sé a quién responde: a los argentinos o a intereses foráneos” y señaló: “Tengo el derecho de ser mal pensado y decir que responde a intereses foráneos; y contra esto, nosotros no vamos a entregarnos tan fácilmente, vamos a seguir luchando con la protección de Dios Todopoderoso para que tengamos una Argentina diferente, integrada, que salga de este nivel de desinterés total que tiene el Gobierno nacional”.

Defender la democracia

En esa línea, aseguró que “lo más lindo que tenemos es el pueblo” y que “con ustedes vamos a cambiar esta realidad” pero, aclaró, “no queremos violencia” sino que “vamos a defender el sistema democrático”.

“Nuestra generación sufrió y conoce lo que son los procesos dictatoriales y les digo: la democracia más imperfecta es perfecta ante este tipo de regímenes, así que tenemos que seguir defendiéndola”, manifestó.

En este punto, Insfrán cuestionó el proyecto de intervención federal presentado por el senador Francisco Paoltroni ante el Congreso de la Nación y dijo que, “cuando no se puede obtener un lugar por el apoyo y el voto popular, se pretende utilizar el atajo de la intervención”.

“Eso es una barbaridad, en un pueblo donde tenemos algo mucho más valioso, que es la paz social, porque la paz social que hay en Formosa no existe en ninguna parte de la República Argentina y lo digo con toda la fuerza y convencimiento”, remarcó.

Y añadió: “Es lógico, después dicen que yo discrimino, pero no, aquí hay un pueblo que los recibe con los brazos abiertos a quienes vienen de afuera; decimos siempre, el formoseño nace donde quiere pero debe tener un solo valor fundamental para considerarlo como tal: amar a Formosa”.

Aunque, lamentó, “cuando se anteponen los intereses personales con los del pueblo, no puede ser formoseño”, sí se “puede ser representante por una cuestión que el pueblo eligió, perfecto”, pero, reiteró, “lo que no podemos aceptar nunca es que quieran venir aquí a contarnos la historia de cómo desarrollar esta provincia”.

Por último, Insfrán pidió a los presentes que “no bajemos los brazos” y les garantizó que “quien les habla está dispuesto a seguir con la fuerza que se requiere”.

“Pero con amor, comprensión, unidad y gestión, por sobre todas las cosas, para construir el bien común que es la justicia social”, cerró.



