Insfrán inauguró siete obras educativas y llegó a los 1562 nuevos “techos azules” en lo que va de su gestión

El vicegobernador Eber Solís y comitiva oficial participaron de esta histórica jornada, otra más del Modelo Formoseño, aún en un contexto nacional de paralización total de la obra pública. De esa manera, Formosa reafirma su compromiso con la educación pública, gratuita y de calidad.En una maratónica jornada de nuevas habilitaciones de obras producida en la mañana de este miércoles 13, el gobernador Gildo Insfrán inauguró siete edificios educativos en las Colonias San Pablo, San Isidro y Puesto Ramona, ubicadas en la jurisdicción de la localidad de General Belgrano.

Así alcanza la cifra única e histórica de 1562 nuevos “techos azules” inaugurados en lo que va de su gestión al frente del Poder Ejecutivo Provincial.

La apertura de este día fue en la Colonia San Pablo, donde el primer mandatario habilitó la EPEP N° 296 “Estado de España”, el JIN N° 14 (Anexo 1) y la EPESA N° 1 (Anexo 1). Esas infraestructuras construidas dentro de un complejo para los tres niveles educativos están en Ruta Nacional N° 86 kilómetro 1438.

Allí se realizó los cortes de cintas y descubrimiento de placas de cada uno de estos nuevos edificios. “Esto es algo histórico para nuestra localidad”, aseguró Hermes Acosta, intendente Belgrano, ya que ha sido “una jornada maratónica de inauguraciones”.

El jefe comunal, quien también brindó un discurso durante la ceremonia oficial, afirmó que los intendentes “tenemos un respaldo de nuestro Gobernador que nos garantiza y nos da esa seguridad para poder estar con la gente y resistir ante los recortes a nivel nacional que nos está perjudicando a todos”.

Igualmente, hizo notar que “estar inaugurando estas obras en un contexto difícil demuestra el tremendo apoyo de nuestro Gobernador, pero no solamente a General Belgrano y sus colonias, sino a todas las comunidades del territorio provincial”.

Por su parte, la delegada zonal de General Belgrano del Ministerio de Cultura y Educación, Viviana Gonzalez, expresó su “gran alegría” y significó que a este tipo de acontecimiento en Formosa ya “nos tiene acostumbrados siempre nuestro querido Gobernador con flamantes techos azules”.

Luego, Insfrán, junto al vicegobernador Solís y comitiva oficial, se trasladó a la Colonia San Isidro para hacer lo propio con el JIN N° 14 (Anexo 8), que está en el predio de la EPEP N° 488, ubicada en la RN N° 86 kilómetro 1427.

Acto central

Acto seguido, encabezó el acto central en Colonia Puesto Ramona. Allí inauguró la refacción y ampliación de la EPEP N° 366 “República del Perú”, EPESA N° 1 (Anexo 4) y el JIN N° 14 (Anexo 7) “Profesora María de Abelleyra”, situados en RN N° 86 kilómetro 1420.

“Las instalaciones modernas adaptadas a las necesidades actuales representan una igualdad de oportunidades para todos los alumnos, brindada por la política pública educativa”, subrayó la directora del JIN N° 14, Juana Palavecino.

Por ello, “fue un día emocionante para nosotros, ya que tres jardines rurales fueron inaugurados, así que estamos muy contestos y agradecidos con el gobernador Insfrán”, acentuó.

A su llegada el Gobernador saludó al cuerpo docente del lugar, con la correspondiente rúbrica de su firma en las actas que dejan constancia de este día inolvidable para esa colonia, encabezado también el descubrimiento de placas de los tres edificios. Tras lo cual se ubicó en su lugar para presidir el acto oficial en la EPEP N° 366.

En primer lugar, se realizó la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha Himno a Formosa con los acordes de la Banda de Música de la Policía de Formosa, y con la presencia de las Banderas de ceremonia portadas por sus abanderados y escoltas.

Ante la presencia de la máxima autoridad para la concreción de nuevas obras educativas en beneficio de las familias rurales de la jurisdicción de General Belgrano, como de toda la comunidad de la zona centro del territorio formoseño, su intendente Acosta brindó un reconocimiento a tan ilustre visita de Insfrán. Lo hizo a través de la firma de un decreto municipal fue declarado huésped de honor.

La palabra de los directivos

Durante el acto directivos de las flamantes instituciones brindaron discursos a los presentes, donde especialmente enfatizaron en lo que significa este hecho para la educación pública formoseña.

En ese sentido, la directora de la EPEP N° 366, la profesora Margarita Landriel y su colega de la EPEP N° 296 de Colonia San Pablo, la profesora Alicia Caballero, agradecieron al mandatario provincial por la construcción de los nuevos edificios, cuya acción significa igualdad de oportunidades, equidad social y territorial, para los estudiantes de la provincia.

Se distinguió además que, de acuerdo a una planificación, los modernos edificios fueron dotados con todo lo necesario acorde a los niveles de enseñanza. Por tanto, reafirmaron las directoras su compromiso en cuidarlos porque son un orgullo para cada uno de los pobladores de la zona.

Por su parte, el director de la EPESA N° 1, el profesor Gustavo Jerez, dijo: “Tengo el honor de llevar la palabra de toda una comunidad que agradece la voluntad y decisión política de invertir en la formación educativa de nuestros jóvenes rurales no solo de esta Colonia Puesto Ramona, sino también de San Pablo y San Isidro, ya que es una grata costumbre ver techos azules” a lo largo y ancho del territorio.

Después, el gobernador Insfrán entregó indumentarias y elementos deportivos.

Finalizado el acto oficial, el gobernador Insfrán recorrió las instalaciones de de la EPEP N° 366 “República del Perú”, que fueron refaccionadas y ampliadas. Así también compartió un grato momento con sus estudiantes, quienes le recitaron poesías y hasta cantaron una canción dedicada a Formosa.

De igual manera, los estudiantes de la EPESA N° 1 (Anexo 4) aprovecharon para contarles algunos de los proyectos productivos en los que están trabajando, los cuales surgieron a partir de generar propuestas adaptadas a la zona. La jornada culminó con el corte de cintas y el descubrimiento de placa protocolar en el JIN N° 14 (Anexo 7) “Profesora María de Abelleyra”.



























