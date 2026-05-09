Caffa reclamó a Nación por la “desinversión absoluta” en materia de obras públicas

Advirtió sobre las consecuencias de esta decisión “inédita” del presidente Javier Milei, abandonando su responsabilidad en el mantenimiento de la red vial. También, puntualizó en la paralización de la obra de la RP N° 23.

En el marco de las inauguraciones de siete obras educativas por parte del gobernador Gildo Insfrán, en la jornada de este miércoles 13, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el ingeniero Javier Caffa, se refirió a la obra de pavimentación de la Ruta Provincial N° 23 que “hoy está paralizada por decisión de la gestión del Gobierno nacional de Javier Milei”.

En ese sentido, desde que asumiera esta administración libertaria, el 10 de diciembre de 2023, reclamó que se “abandonó totalmente la infraestructura y el mantenimiento de las rutas” del país.

En otras palabras, a partir de esa “desinversión absoluta”, fue que “se paralizó la obra púbica totalmente, esto es, tanto obras nuevas como el mantenimiento de la infraestructura instalada como en el plano vial”, denunció.

Por ende, no escaparon a esta realidad las obras con financiamiento nacional en la provincia de Formosa, tal como es el caso de la RP N° 23, en el empalme con la Ruta Nacional N° 81 a la altura de Palo Santo y con la Ruta N° 86 en General Belgrano.

En ese sentido, expuso que se trata de “una obra fundamental para toda esta zona, que en su momento se la estaba construyendo hasta que la paralizó el Gobierno de Mauricio Macri, quien la desfinanció por lo que se tuvo que rescindir el contrato”.

Después, en la Presidencia de Alberto Fernández, “por la gestión de Insfrán, se dispuso volver a licitarla. Esto permitió nuevamente la plena ejecución con dos empresas que estaban trabajando” en la continuidad de este proyecto, el cual puntualizó “son 78 kilómetros que unen Palo Santo a General Belgrano”.

El mismo también incluía seis puentes de hormigón armado pretensado sobre los distintos riachos que cruzan esta ruta. “Sin embargo, llegó la Presidencia de Milei y de nuevo dejó sin efecto la obra al desfinanciarla con la consecuente rescisión del contrato”, denunció el funcionario.

Esta decisión se enmarca en la paralización de la obra pública nacional, provocando la destrucción total de la red vial nacional, alertó, “pese a contar con recursos específicos que están en los impuestos al combustible y que tendrían que girarse, por ejemplo, a Vialidad Nacional”.

Y enfatizó que “es inédito lo que está pasando en este Gobierno nacional, donde totalmente se ha abandonado la infraestructura y el mantenimiento de las rutas. Nunca pasó esto, pese a que hayan sido Gobiernos con mirada liberal, siempre hubo algún tipo de mantenimiento e inversión”.

Sin embargo, reiteró que “hoy vemos que está desaparecida totalmente esa inversión; inclusive el Gobierno nacional pretende transferir esa responsabilidad a las provincias, pero sin recursos”.



