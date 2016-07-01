“Gildo Insfrán tiene su lugar de honor en la historia"

La diputada nacional María Graciela Parola, se refirió a los dichos vertidos por Gabriela Neme en un programa de streaming. Allí la exdiputada provincial, además de hablar del “fracasado intento por imponer en la agenda la intervención federal de la provincia, agravió al gobernador Gildo Insfrán y a su familia”, denunció.

La legisladora nacional de Unión por la Patria, Graciela Parola, repudió las declaraciones de la exdiputada provincial Gabriela Neme y sostuvo que “el resentimiento y el odio que cultiva en el corazón la señora Neme, es la muestra más cabal de que sus intenciones son netamente de interés personal y no para el conjunto, como trata de instalar a cualquier costo”.

Agregó que “uno puede tener miles de diferencias ideológicas, políticas y sobre todo firmes convicciones para defender una postura a través del debate, lo cual es sano y es parte del arte de la política; pero cuando carecés de esas herramientas y comenzás a agraviar a otros con difamaciones y mentiras, carroñando persistentemente en cuestiones sensibles y hasta en temas familiares y personales, se traspasa un límite que en definitiva te define ya como persona, no solo como político”.

“Y esta señora”, siguió Parola “frustrada en su carrera política por sus malas acciones y estrategias y además del rechazo contundente por parte del pueblo en las urnas, termina demostrando que solo es un ser humano miserable que necesita de un micrófono permanentemente para vociferar cualquier barbaridad con tal de permanecer y sentirse parte de algo”.

Asimismo, afirma Parola que “claramente, afectada ante el rotundo fracaso del golpe institucional que pergeñaba junto con el senador por la minoría y condenado por los desmontes ilegales, Francisco Paoltroni, mediante el mamarracho legislativo presentado en el Senado de la Nación como ‘Proyecto de Intervención a la provincia de Formosa’; ambos terminaron mendigando cualquier micrófono que pudiera abrirse en Buenos Aires, para vociferar injurias, mentiras y todo tipo de atrocidades que, no solo distraigan la atención de dicho fracaso, sino también para generar algún ruido en las redes sociales, que es el premio consuelo al vergonzoso episodio protagonizado en el Senado”.

De la misma manera, continuó la legisladora mencionando que “le faltan el respeto al pueblo formoseño, no solo al Gobernador y a su familia, sino que agravian a todo un pueblo que en elecciones libres se expresó y les dijo no rotundamente”.

Y aseguró que “es aquí donde caen en el doble discurso, pues sus representantes en Formosa no van a trabajar a la Legislatura porque se sienten ‘agraviados’ por un debate en el recinto, y estos dos personajes se sirven de cualquier espacio mediático para inventar historias, agraviar al Gobernador, subestimar al pueblo formoseño y defender al delincuente de Gabriel Hernández, que todos sabemos que, además de las condenas por calumniar e injuriar en un programa de radio, ha sido condenado por peculado durante su gestión como el peor intendente que tuvo la ciudad de Formosa”.

Por eso, sostuvo que “lo hacen en Buenos Aires y ante gente que no los conoce porque aquí claramente el pueblo entero ya sabe quiénes son y no solo les han negado los votos en las urnas sino que estoy más que segura que les espera una gran condena social”.

Para cerrar la Legisladora advirtió: “El pueblo formoseño es un pueblo esclarecido y agradecido, que va a cuidar, acompañar y defender al hombre que cambió para siempre y para bien nuestras vidas. Que nos integró a la Argentina, que nos dio escuelas, rutas, electricidad, cloacas, viviendas, tecnología, derechos y por sobre todas las cosas dignidad y orgullo de ser formoseños”.

Sostuvo que, la ciudadanía de Formosa “siempre le mostrará su rechazo a los locales y a los foráneos que solo buscan especular para acomodarse en algún lugar a cualquier costo y que odian a Formosa y a los formoseños y que hoy, después de saltar de partido en partido, terminan siendo felpudos de este Gobierno nacional de delincuentes y hambreadores”.

“Como decía el General Perón, la única verdad es la realidad y hoy la realidad es que Gildo Insfrán quedará en las páginas grandes de la historia, mientras que a estos cadáveres políticos no los recordarán ni sus propios familiares”, concluyó con firmeza.



