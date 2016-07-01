Formosa fortalece la actividad apícola con capacitaciones en terreno

Se inscribieron dentro de la Semana de la Miel en Argentina y el Día Mundial de la Abeja, impulsadas por el Gobierno provincial a través de varios organismos.

En base a un trabajo sostenido en el tiempo, la producción de miel en la provincia de Formosa sigue creciendo, con la particularidad de que se la produce en el monte nativo, preservando el cuidado del ambiente.

Siguiendo esa línea, Roque Moreno, técnico del Ministerio de la Producción y Ambiente a cargo del Área Apícola del Departamento Ramón Lista, en el oeste de la provincia de Formosa, comentó algunas de las actividades. Por ejemplo, aludió a una capacitación brindada por personal especializado del MPyA.

La misma se desarrolló el 13 y 14 de mayo y estuvo dirigida a jóvenes del oeste formoseño. Destacó que se trató de una jornada de trabajo intensiva en el territorio, “en la que se trasladaron al monte, más específicamente a un apiario”. En ese espacio se agrupan las colmenas de donde se obtiene la miel.

También manifestó que esta actividad se inscribió en una “fecha muy particular”, porque del 14 al 20 se había celebrado la Semana de la Miel en Argentina, con el objetivo de fomentar la producción, incentivar el consumo de miel y concientizar sobre el cuidado de las abejas.

Del mismo modo, recordó que el 20 de mayo fue el Día Mundial de las Abejas, fecha instituida justamente porque es un insecto de vital importancia para el ecosistema, la conservación de los montes, la flora, más allá de la producción de miel.

Otra de las capacitaciones en esta semana tuvo lugar en El Potrillo, donde el Instituto PAIPPA desarrolló un encuentro dirigido a jóvenes productores apícolas de una comunidad wichí. Allí trabajaron distintos temas que apuntaban al fortalecimiento de la producción local y a la generación de nuevas oportunidades en el territorio.

En ese sentido, Moreno resaltó la importancia del dictado de los trayectos formativos en producción apícola porque, de esa manera, se incentiva la apertura de emprendimientos. Incluso, trajo a colación que “hay egresados que hoy ya tienen su propia producción gracias a esa formación educativa”.

“Algunos de ellos están comercialización la miel en otras partes del país, como en la provincia de Neuquén. Eso denota el crecimiento de esta actividad en los jóvenes wichí de la zona oeste”, subrayó.

Por otro lado, destacó que la miel formoseña se exporta al mundo, señalando que tuvo la experiencia de viajar a Turquía, “llevando la miel del oeste formoseño, que tiene una particularidad única, porque es una miel multifloral de monte nativo”.



