Etapa final del curso introductorio en Electromedicina

La oferta educativa está orientada a fortalecer el sistema sanitario a través de la capacitación técnica en equipamiento médico.

El curso introductorio de la Formación Continua en Electromedicina, iniciativa impulsada por organismos provinciales e instituciones educativas, se encuentra en su etapa final.

En total, son 15 estudiantes pertenecientes al campo de electrónica, mecatrónica y las telecomunicaciones los que están desarrollando los tres módulos el curso introductorio, consignó a la Agencia de Noticias Formosa el doctor Camilo Orrabalis, secretario de Ciencia y Tecnología.

Ahora, “realizarán el examen final y los que aprueben van a continuar con diez módulos específicos en el área de electromedicina”, agregó.

Señaló que “ya se están desarrollando algunas visitas técnicas a hospitales y próximamente empezarán a trabajar en el Instituto Politécnico con equipamiento preparado específicamente para la formación técnica”.

El funcionario recordó que se trata de “una formación técnica superior para egresados superiores y el objetivo es especializarse en el área de electromedicina”.

Para finalizar, hizo notar que “la práctica será en un contexto real hospitalario” y contará con el acompañamiento del equipo de ingeniería tanto del Polo Científico y Tecnológico, como del Instituto Politécnico Formosa, resaltó.



