Exitosa Primera Feria Ganadera Paippera en Misión Laishí

Se trata del primer remate en la localidad y el tercero que se realiza en el año en la provincia. Participaron unas 35 familias paipperas, con un aproximado de 400 cabezas de ganado.

La localidad de Misión Laishí tuvo este martes 12 su Primera Feria Ganadera Paippera, destacado evento que fue organizado por el Gobierno de Formosa, a través del Instituto PAIPPA (IPAIPPA) y el Ministerio de Producción y Ambiente (MPyA).

El predio de la Escuela Agrotécnica N° 2 “Fray Buenaventura Giuliani”, establecimiento educativo situado a la vera de la Ruta Provincial N° 1, albergó las actividades. Asistieron autoridades del IPAIPPA, el MPyA, otros organismos provinciales como Vialidad Provincial y el CEDEVA, así como intendentes de localidades aledañas y productores de la región.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el veterinario Rubén Casco, coordinador ejecutivo del PAIPPA, destacó a la jornada como un éxito, ya que la misma contó con “unas 35 familias paipperas de la región y un aproximado de 400 cabezas de ganado”.

“Estuvimos presentes como Gobierno provincial brindando esta oportunidad para que cada familia pueda traer su hacienda y vender el peso justo, al precio justo”, subrayó el funcionario.

Además, en ese marco, puso en valor las acciones materializadas desde el organismo, mencionando como ejemplos la entrega de insumos y herramientas a las escuelas agrotécnicas, al igual que semillas para huertas y reproductores avícolas.

Del mismo modo, puso en valor que “a través de la Administración Tributaria Provincial (ATP) se les otorgó a los pequeños productores paipperos la exención tributaria”, acentuando que “esta decisión del gobernador Gildo Insfrán hace posible que el productor venda bien y que participe de esta venta”.

Y marcó que en este tipo de eventos “tenemos los mejores precios regionales y sin intermediarios porque el productor realiza la venta directa”.

Por su parte, el intendente de Misión Laishí, José Lezcano, también dialogó con esta Agencia y resaltó que “esto es posible gracias a las políticas del gobernador Insfrán”, no solo por organizar estas ferias ganaderas, “sino por llevarlas a cabo en distintos puntos de la provincia”.

Asimismo, destacó el “vínculo” que se materializa en la provincia entre la producción y la educación: “El evento se realizó en una escuela agrotécnica donde se están formando futuros técnicos”, realzando que esta alianza que “se genera entre la educación, la producción y el trabajo es parte del Modelo Formoseño” y se plasma en todo el territorio.



