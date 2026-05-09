Crisis institucional en la UNaF: “En el medio están los estudiantes, los docentes y los no docentes”

La Justicia Federal de Formosa suspendió por 90 días al rector por nombrar a su esposa, en el año 2020, en un cargo con la máxima categoría sin sustanciar el concurso de oposición y antecedentes que exige el Decreto PEN N° 366/06 del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para el personal no docente de las Universidades Nacionales.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la UNaF (ATUNF), Milcíades Olmedo, se refirió a la decisión del Juzgado Federal N° 1 de Formosa que dictó el procesamiento sin prisión preventiva del rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Augusto Parmetler, y de su esposa, Zully Rivero, en una causa que investiga presuntos nombramientos ilegales y abuso de autoridad en la casa de estudios.

El 28 de julio del año 2020, Parmetler —en ejercicio de su función como rector— dictó la Resolución N° 613 mediante la cual incorporó a Rivero a la planta permanente del personal no docente de la UNaF, en el Agrupamiento Administrativo Categoría 1°.

El problema central, de acuerdo a la resolución firmada por el juez federal Pablo Morán, es que la designación se realizó sin sustanciar el concurso de oposición y antecedentes que exige el Decreto PEN N° 366/06 —Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para el personal no docente de las Universidades Nacionales — en su Título 4, referido al Régimen de Concursos.

“Esto es producto de una denuncia que hemos realizado en el 2020 al rector por abuso de autoridad ante la designación de su esposa en la categoría más alta del escalafón no docente sin concurso alguno”, explicó Olmedo y agregó que “después de seis años, la Justicia ha determinado suspenderlo en su función y a su mujer por 90 días”.

No obstante, “si bien ellos van a apelar esa decisión, la investigación del caso sigue porque se tiene que dar cumplimiento al Decreto 366, que es el CCT para los trabajadores no docentes de todo el país, donde el inicio (de la carrera) es por concurso, y más si se trata de una categoría superior”.

A su vez, entendió que tras la decisión judicial, ahora “comienza otra etapa” en la UNaF, con el vicerrector Emilio Grippaldi al frente de la conducción del Rectorado.

“Vamos a ver qué ocurre en estos días porque está complicada la situación en la UNaF, ya que hay denuncias cruzadas entre el rector y los Decanatos; está reventando todo desde adentro hacia afuera”, advirtió Olmedo al hacer referencia a la suspensión que también rige para tres decanos de la institución: María Rosa Sanabria (FAEN), Carlos Martínez (Recursos Naturales) y Rafael Olmedo (Humanidades).

Cabe aclarar que estas autoridades fueron suspendidas por el Consejo Superior por inconsistencias detectadas en la documentación para acceder a los cargos docentes. Tanto Martínez como Sanabria fueron penalizados por 60 días, mientras que Olmedo recibió una suspensión de 90 días por otra causa en investigación.

“Eso es perjudicial porque en el medio están los estudiantes, los docentes y los trabajadores no docentes”, lamentó el titular de ATUNF, quien llamó a defender la institucionalidad de la UNaF “para que siga funcionando como tal, y lo otro que se resuelva en la Justicia”.

Puso de relieve que “la crisis no debe afectar a lo que es el funcionamiento natural de la Universidad, es decir, las clases, los exámenes, que los profesores sigan acudiendo, que los no docentes puedan ir a trabajar libremente, que no haya ningún tipo de persecución ideológica o física y que, por supuesto, se dé el pago de los salarios en tiempo y forma”.

En paralelo, exigió que “la Justicia continúe trabajando, porque eso es fundamental”, cerró.



