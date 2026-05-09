El ministro Atencia saludó a enfermeros y enfermeras en el Día Internacional de la Enfermería

El titular de la cartera sanitaria destacó especialmente el compromiso, la vocación y el rol humano de quienes se desempeñan en el sistema público de salud provincial.

En el marco del Día Internacional de la Enfermería, que se conmemora cada 12 de mayo, el ministro de Desarrollo Humano de Formosa, doctor Juan Carlos Atencia, hizo llegar un afectuoso saludo y reconocimiento a todos los enfermeros y enfermeras, especialmente a quienes se desempeñan en el sistema público de salud provincial.

“Quiero expresar mi más sincero reconocimiento y agradecimiento a cada enfermero y enfermera, en especial a quienes forman parte del sistema público de salud de Formosa, por la vocación, la responsabilidad y el compromiso con que trabajan todos los días en cada punto de la provincia”, manifestó Atencia.

La fecha recuerda el nacimiento de Florence Nightingale, considerada la fundadora de la enfermería moderna, y constituye una oportunidad para destacar el rol esencial de estos profesionales en la atención sanitaria, la prevención de enfermedades y la promoción de la salud.

El ministro remarcó que “la enfermería es uno de los pilares fundamentales del sistema sanitario, porque combina conocimiento profesional, cercanía, empatía y contención humana hacia cada paciente y su familia”.

En los hospitales y centros de salud públicos de la provincia, el personal de enfermería cumple una tarea clave en el acompañamiento de las personas, tanto en la asistencia como en la recuperación y el seguimiento de los pacientes.

Finalmente, Atencia destacó que “cuidar a quienes cuidan también es una prioridad”, y valoró el trabajo diario de los equipos de enfermería, por su aporte indispensable para garantizar una atención pública, cercana y de calidad para todas las formoseñas y formoseños.



