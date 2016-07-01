Ex convencional constituyente ratificó que “Formosa no se entrega, Formosa se defiende”

Aseguró que intervenir Formosa “es una idea anacrónica y antidemocrática” que resucita el unitarismo derrotado en 1853 y exhibe “un desprecio manifiesto por la voluntad de los formoseños”.

Blanca Azucena del Valle Almirón, convencional constituyente 2025 (MC), se refirió al pedido de intervención federal presentado oficialmente en el Congreso de la Nación por el senador libertario Francisco Paoltroni y aseguró que “en Formosa no hay espacio para aventureros foráneos y sin escrúpulos”.

“Durante gran parte del siglo XIX la Argentina libró una disputa civil de fondo ideológico: qué modelo de Estado debía regirnos. Unos defendían un gobierno unitario, centralizado desde Buenos Aires. Otros bregaban por el federalismo, respetuoso de las autonomías provinciales preexistentes a la organización nacional”, recordó.

En ese marco, indicó que “el federalismo triunfó” y quedó consagrado en la Constitución de 1853, vigente con sus reformas hasta hoy. Por lo que “las provincias son autónomas” ya que “se rigen por sus propias instituciones y dictan sus constituciones con un único límite: respetar el sistema representativo, republicano y federal”.

“Bajo esas premisas, Formosa -parte inescindible de la Nación- organizó sus instituciones. Recientemente, el pueblo formoseño reformó su Carta Magna para adaptarla a los tiempos y a los desafíos del futuro. Fue una decisión libre, expresada en las urnas, que respaldó la propuesta impulsada por el partido que conduce el gobernador Gildo Insfrán”, señaló.

Asimismo, Almirón aseveró que detrás del Modelo Formoseño “hay cientos de miles de voluntades que, en ejercicio de la autonomía consagrada en la Constitución Nacional, analizan, eligen y deciden” y que esa decisión “es sagrada para quienes creemos que la soberanía reside en la mayoría del pueblo, no en un puñado de ambiciosos que buscan denigrarla para imponer esquemas que solo engordan sus bolsillos”.

“Pretender intervenir Formosa es una idea anacrónica y antidemocrática. Implica resucitar el unitarismo derrotado en 1853 y exhibe un desprecio manifiesto por la voluntad de los formoseños. No es casual que quien promueve este atropello no sea nacido en nuestra tierra. Solo un mercenario político vilipendia en Buenos Aires lo que el pueblo decidió en Formosa”, sostuvo.

A su vez, la ex Convencional consideró que “este pueblo jamás elegirá el modelo de hambre y codicia que representa, por eso busca destruir desde afuera lo que no pudo ganar en las urnas” porque “cuando se plantean estas locuras, no hace falta mucho para demostrar su inviabilidad”.

“Basta con ratificar con ideas, convicción y trabajo diario que seguimos el camino de la justicia social. Como el hornero, continuaremos construyendo provincia y patria, comprometidos con la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación, reclamando siempre respeto por Formosa y por su voluntad soberana”, manifestó.

Y cerró: “A quienes tienen el vicio del tordo y buscan empollar en nido ajeno, les decimos claro: busquen otro lugar para robar nidos. En Formosa no hay espacio para aventureros foráneos y sin escrúpulos. No a la intervención”.



