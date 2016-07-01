El Gobierno Nacional beneficia a empresas que violaron derechos de los consumidores

Afirman que la reducción a la mitad de los castigos económicos a cadenas comerciales y empresas terminará restando efectividad a la tutela de los Derechos Ciudadanos en el mercado de consumo masivo-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que el Gobierno Nacional al modificar la reglamentación de la Ley de Defensa del Consumidor, estableciendo que las empresas sancionadas accedan a una reducción del 50% en las multas si aceptan la penalidad y realizan el pago dentro de un plazo determinado, permite que cualquier proveedor sancionado por infracciones vinculadas al consumo obtenga una reducción significativa en el monto de la multa, con la única condición de aceptar la penalidad y abonar dentro de los 10 días hábiles. La medida fue oficializada este viernes mediante el Decreto 377/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del Presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el Ministro de Economía Luis Caputo. Según argumentó el Poder Ejecutivo, el objetivo es “disminuir la litigiosidad administrativa y judicial”, reducir costos para el Estado y para las empresas y avanzar hacia “una gestión pública ágil y eficaz” en la resolución de actuaciones administrativas. El Ombudsman provincial criticó el mecanismo por ser el mismo muy generoso con las empresas que vendan un producto defectuoso o aquellas que engañan a los usuarios mediante publicidad, conducta frecuente en estos tiempos, con lo cual habiéndose multiplicado los reclamos ciudadanos, frente a bienes o servicios que no cumplen con las características o propiedades esperadas, esta “rebaja express” termina convirtiéndose en un incentivo perverso para que las empresas calculen fríamente el costo de violar los derechos de los consumidores. Por otra parte, nos queda el interrogante de ¿qué pasará con el consumidor estafado?. Esta pregunta queda flotando en el aire, porque una cosa es facilitar el pago de las multas y otra muy distinta es garantizar que las empresas no vuelvan a repetir las mismas prácticas abusivas. El funcionario provincial expresó por último que, en nuestra provincia donde los comerciantes y prestadores de servicios manejan un mercado cada vez más concentrado, seguiremos de cerca la conducta de los mencionados y sugerimos a los ciudadanos que ante cualquier duda o irregularidad se contacten con nuestra Institución para analizar las acciones y gestiones más convenientes para cada caso en particular.



