Diputados provinciales expresaron su preocupación y rechazo ante el vaciamiento de políticas sanitarias nacionales

Aprobaron en comisión un proyecto para ser tratado en la sesión del jueves.

En el plenario de comisiones de la Legislatura de Formosa, diputados justicialistas aprobaron este martes, un dictamen que será tratado en la sesión del próximo jueves, expresando su preocupación y rechazo ante el vaciamiento de políticas sanitarias del Ejecutivo nacional.

El jefe de bloque del justicialismo, Agustín Samaniego, explicó que se trata de un proyecto donde expresaron “nuestra profunda preocupación por el abandono y la desidia del Gobierno nacional respecto de programas y planes nacionales que tienen consecuencias severas —o pueden tenerlas— para Formosa y para todas las provincias argentinas”,

En el plenario estuvo como invitado el doctor Manuel Cáceres, profesional que integra el Ministerio de Desarrollo Humano, quien brindó detalles acerca de esta situación.

Asimismo, los legisladores manifestaron su rechazo a la decisión de retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud, ya que, consideraron, “esta medida acarreará inconvenientes a nuestro país” y “no trae ningún beneficio para nuestro pueblo; sólo responde a un alineamiento insensato con políticas impulsadas por Donald Trump”.

“La salud no puede ser entendida como un negocio ni como una variable de ajuste, es un bien social y comunitario. Por eso reafirmamos el derecho de nuestro pueblo a contar con un Estado presente y con un Ministerio de Salud de la Nación fuerte, capaz de coordinar políticas sanitarias, prevenir enfermedades y dar respuestas integrales en todo el territorio argentino”, sostuvo Samaniego.

El proyecto, además, solicita al Poder Ejecutivo nacional la revisión de las medidas adoptadas, garantizando la continuidad de los programas nacionales de salud y la asignación de recursos necesarios para asegurar el acceso equitativo a las prestaciones sanitarias en todo el territorio argentino.



