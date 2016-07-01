Emprender con estrategia: Diplomado ejecutivo en gestión de emprendimientos

Será dictada por la Escuela de Ejecutivos de Córdoba y está pensada para quienes entienden que emprender hoy requiere mucho más que intuición o esfuerzo. Contará con modalidad online en vivo, tres módulos de formación, plataforma digital, seguimiento académico y certificación conjunta entre ADE Formosa y la Escuela de Ejecutivos.

La Agencia de Desarrollo Empresarial de Formosa (ADE), junto a la Escuela de Ejecutivos de Córdoba, invita a emprendedores, comerciantes y personas con proyectos en desarrollo a sumarse al Diplomado Ejecutivo en Gestión de Emprendimientos, una propuesta de formación que busca brindar herramientas concretas para transformar ideas en negocios sostenibles y con posibilidades reales de crecimiento.

La capacitación será dictada por la Escuela de Ejecutivos de Córdoba y está pensada para quienes entienden que emprender hoy requiere mucho más que intuición o esfuerzo: demanda planificación, análisis, organización y capacidad para tomar decisiones estratégicas.

En un contexto cada vez más competitivo, el diplomado propone acompañar a emprendedores que desean profesionalizar la gestión de sus proyectos, ordenar sus finanzas, comprender mejor sus costos, fortalecer sus ventas y adquirir una visión más clara sobre cómo hacer crecer sus negocios.

El Diplomado Ejecutivo en Gestión de Emprendimientos contará con modalidad online en vivo, tres módulos de formación, plataforma digital, seguimiento académico y certificación conjunta entre ADE Formosa y la Escuela de Ejecutivos.

La propuesta abordará contenidos vinculados a: análisis y viabilidad de emprendimientos, gestión económico – financiera, planificación comercial, toma de decisiones, organización y control de negocios.

Desde ADE señalaron que el objetivo es acercar herramientas prácticas y aplicables a emprendedores formoseños que buscan consolidar sus actividades, mejorar su rentabilidad y proyectar sus negocios con mayor solidez.

El diplomado inicia el martes 23 de junio, horario de 18 a 20 horas, los cupos son limitados con inscripción anticipada. Las personas interesadas en participar de la diplomatura pueden inscribirse a través del siguiente enlace https://forms.gle/kE5fhVsJpRquaLhm9 o escribir directamente a WhatsApp: +54 9 3704 32-9154, correo electrónico adeformosa.capacitacion@gmail.com, o personalmente te asesoramos en las oficinas de la Agencia de Desarrollo Empresarial – ADE Formosa en Av. Paseo Costanero Vuelta Fermoza y Brandsen de ciudad de Formosa.







