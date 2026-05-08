El Rectorado de la UNaF insiste con una convocatoria express pese a frenos de la Justicia

Apenas 24 horas después de que la Cámara Federal de Resistencia frenara el funcionamiento irregular del Consejo Superior, el Rectorado emitió una resolución de "extrema urgencia" en modalidad virtual para sesionar este viernes. Especialistas advierten graves consecuencias penales por desobediencia judicial.

Por Redacción Institucional Formosa, 21 de mayo de 2026

La crisis política e institucional en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) sumó un nuevo y escandaloso capítulo. Desoyendo los sucesivos reveses judiciales dictados por la Cámara Federal de Resistencia los pasados 7 y 20 de mayo, las autoridades interinas de la casa de altos estudios emitieron la Resolución N° 0627/26, mediante la cual convocan a una Sesión Extraordinaria de Extrema Urgencia para este viernes 22 de mayo a las 17:00 horas bajo modalidad virtual.

La jugada, instrumentada bajo la firma del Vicerrector a/c del Rectorado, Dr. Vicente Emilio Grippaldi, y el Secretario General Académico, Mgter. Alberto Barboza, es vista por la oposición universitaria como una abierta provocación y un desacato directo a los magistrados federales. Cabe recordar que el pasado 20 de mayo, la Justicia Federal paralizó de forma inmediata el tratamiento de las polémicas medidas impulsadas por el oficialismo universitario, protegiendo los derechos de los decanos que habían sido arbitrariamente suspendidos del cuerpo.

El "atajo" de la urgencia y el Zoom

Para evadir las restricciones presenciales y acelerar los tiempos, el Rectorado apeló al Artículo 51 del Estatuto, argumentando "asuntos impostergables". Sin embargo, el orden del día fijado en el Artículo 2° de la resolución deja al descubierto la endeblez del argumento: el único asunto de fondo a tratar es una modificación del plan de estudios del expediente iniciado por Mónica Barrientos (Expte. N° 0090/26 – FRN-B).

"Es un absurdo jurídico. No existe una urgencia institucional real que amerite atropellar los plazos legales por un cambio curricular", explicaron fuentes tribunalicias. El verdadero objetivo —denuncian desde los decanatos de la oposición— radica en el punto 1 del orden del día: lograr la "consideración y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de Extrema Urgencia del 08/05/2026", una sesión que se encuentra viciada de nulidad y bajo estricta revisión por parte de la Alzada Federal.

Graves fisuras legales

Desde el punto de vista del derecho administrativo y constitucional, la insistencia del oficialismo de la UNaF coloca a sus firmantes en las puertas de una denuncia penal por desobediencia a una orden judicial (Art. 239 del Código Penal). Al convocar a debatir y validar actos cuya ejecución fue expresamente congelada por el tribunal de alzada para "preservar la prueba y evitar daños irreparables", las autoridades universitarias están quebrando el principio de supremacía judicial bajo el falso escudo de la autarquía universitaria.

El uso de la Plataforma Zoom para este encuentro de "extrema urgencia" busca, según consejeros opositores, imponer una mayoría ficticia cerrando el micrófono y bloqueando el acceso a los verdaderos representantes legítimos de las facultades.

Con el reloj corriendo hacia las 17:00 horas del viernes, la comunidad educativa observa con alarma cómo la conducción universitaria estira los límites de la legalidad, profundizando un conflicto institucional que, lejos de resolverse en las aulas o los laboratorios, amenaza con terminar con altas autoridades rindiendo cuentas ante los tribunales penales.



