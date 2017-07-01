El Programa “Consuma Conciencia” llevó adelante nuevas jornadas en escuelas capitalinas

Se destacaron los alcances de esta propuesta para niños, niñas y adolescentes, así como para los docentes. En esta oportunidad, de instituciones de los barrios Salvador Gurrieri y 28 de Junio.

En el barrio Salvador Gurrieri de la ciudad capital, en la mañana de este lunes 18, se puso en marcha el Programa “Consuma Conciencia”, edición 2026. Se trata de una propuesta educativa que apunta a ofrecer herramientas de prevención digital a los niños y las niñas, al igual que a los docentes, a través un trabajo en conjunto de varios organismos del Gobierno de la provincia de Formosa.

En esta misma jornada, las actividades de inicio de dicho programa alcanzaron, por la mañana y por la tarde, a las instituciones de la EPEP N° 548, EPES N° 103, del mencionado barrio; y la EJI N° 34, del barrio 28 de Junio.

Se destacó que la educación digital integral es uno de los objetivos planteados desde áreas como la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, así como el IAS, teniendo a la escuela como el centro de esta política, a partir de un trabajo articulado con el Ministerio de Cultura y Educación y también con el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación.

En ese sentido, el arquitecto Edgar Pérez, administrador general del Instituto de Asistencia Social (IAS), al acompañar el evento, enfatizó en que “en un mundo hiperconectado” se hace fundamental abordar “el uso de las herramientas digitales”, especialmente, porque “este mercado de consumo, muchas veces, ve a nuestros niños, no como alumnos, sino como consumidores”.

Por tanto, “este es un tema que nos ocupa”, acentuó, el de “crear conciencia desde las instituciones educativas, involucrando también a las familias”, y también, al mismo tiempo, “haciendo saber claramente que la política pública está presente en todo el territorio provincial”, puso en relieve.

La experiencia del año pasado

Después, Pérez comentó lo que fue la experiencia del año pasado en torno a “Consuma Conciencia” y valoró que había sido “muy buena”. Dirigida a todos los niveles, allí se abordaron distintas temáticas, como la educación alimentaria y el conocimiento acerca de los derechos de los jóvenes como consumidores.

Hizo notar el funcionario que ese tema estaba “latente” ya que se trataba “del vínculo de nuestros adolescentes y jóvenes con el entorno virtual, sobre todo, de las apuestas ilegales”, mientras que “este año se decidió ampliar mucho más el espectro”.

Esto “entendiendo que a la escuela, como institución, debemos fortalecerla, con una mirada de justicia social que pregona la educación desde el Modelo Formoseño”, subrayó contundente.

En el mismo sentido se expresó el profesor Juan Meza, director de Educación Primaria, quien destacó esta jornada de trabajo “donde se forman y brindan herramientas focalizadas, principalmente, en los alumnos del 6°, jóvenes de la Secundaria y la comunidad en general en la concientización en cuanto al consumo digital”.

Para eso en el programa se atiende al uso de las herramientas digitales, “a través del enfoque didáctico, abordándose también el riesgo de la ludopapía”, agregó.

A su turno, la directora de la EPEP N° 548, María Elba Cuquejo, sostuvo: “Estamos muy contentos por este lanzamiento porque es un programa muy significativo para todos nuestros estudiantes y nuestra comunidad”.

Y añadió que en esa institución los niños del segundo ciclo fueron los que participaron, en tanto que los de 6° trabajaron después sobre las temáticas que se expusieron.



















