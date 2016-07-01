El PJ de Villa Dos Trece ratificó su apoyo a Insfrán y repudió el pedido de intervención federal

Consideraron que el senador Paoltroni “representa solamente a una porción minoritaria de la población formoseña” y que “sus acciones responden a intereses personales y políticos alejados de las necesidades del pueblo formoseño”.El Consejo Jurisdiccional del Partido Justicialista (PJ) Distrito Villa Dos Trece, a través de su presidente, Lorenzo Gustavo Schmidt, junto a los demás miembros integrantes del cuerpo, emitieron un comunicado donde manifiesta de manera unánime su “incondicional apoyo” al presidente del Partido Justicialista de Formosa y gobernador constitucional, “compañero Gildo Insfrán”.

Asimismo, expresó su “más categórico repudio” al pedido de intervención federal de la provincia de Formosa impulsado por el senador opositor Francisco Paoltroni, quien “representa solamente a una porción minoritaria de la población formoseña, cuyos votos posiblemente hayan sido obtenidos mediante falsas promesas y expectativas de gestión en beneficio de nuestra provincia”, demostrando posteriormente que “sus acciones responden únicamente a intereses personales y políticos alejados de las verdaderas necesidades del pueblo formoseño”.

“Este Consejo Jurisdiccional considera y sostiene firmemente que las condiciones para una intervención federal se encuentran absolutamente descartadas, teniendo en cuenta lo establecido por el Artículo N°6 de la Constitución Nacional Argentina, el cual establece que la intervención federal a una provincia constituye una medida excepcional que únicamente procede para garantizar la forma republicana de gobierno, repeler invasiones extranjeras o sostener y restablecer autoridades provinciales depuestas por sedición o invasión de otra provincia”, sostiene el escrito.

En ese sentido, el órgano entiende que ninguna de dichas circunstancias existe en la provincia de Formosa, donde los mecanismos democráticos funcionan plenamente, con instituciones legítimamente constituidas, paz social y una fuerte unidad del pueblo formoseño en torno a un proyecto político que prioriza la justicia social, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de toda la provincia.

Por todo lo expuesto, el Consejo Jurisdiccional del PJ de Villa Dos Trece, manifestó su “contundente respaldo al compañero Gildo Insfrán” y repudió “enérgicamente” el pedido de intervención federal promovido por el senador Paoltroni, quien “no representa la voluntad popular de la gran mayoría del verdadero pueblo formoseño”.

Para finalizar, sin más asuntos que tratar y en señal de conformidad, firmaron al pie del comunicado los miembros de dicho Consejo.



