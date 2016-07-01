Basterra cargó contra Paoltroni y Basualdo por el pedido de intervención a Formosa

El legislador nacional defendió la gestión de Gildo Insfrán y acusó a los impulsores de la iniciativa de actuar por intereses económicos y políticos. También vinculó al senador libertario con denuncias por desmontes ilegales en la provincia.

El diputado nacional por Formosa, Luis Basterra (PJ), cuestionó con dureza el pedido de intervención federal impulsado por sectores opositores vinculados a Francisco Paoltroni y el diputado nacional Atilio Basualdo, al sostener que detrás de esa iniciativa existen intereses personales y económicos.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Basterra apuntó además contra el abogado que acompaña a Paoltroni, a quien señaló como “experto en Derecho Ambiental y Constitucional”, aunque cuestionó su “vara moral” y su ética. En ese sentido, aseguró que tanto Paoltroni como Basualdo fueron denunciados por desmontes ilegales en Formosa.

“El Poder Ejecutivo Nacional denuncia los desmontes ilegales tanto de Paoltroni como de Basualdo”, afirmó el legislador justicialista, quien además acusó al senador nacional de actuar motivado por problemas económicos y de intentar recuperar dinero invertido en la compra irregular de campos.

El exministro de Agricultura de la Nación también minimizó el peso político de quienes impulsan la propuesta de intervención federal. Recordó que Basualdo perdió las elecciones en Las Lomitas y que Paoltroni obtuvo apenas el 8% de los votos cuando se postuló para gobernador, aunque logró acceder a una banca por el sistema de representación de minorías.

Basterra consideró que el planteo opositor “se va a desarmar rápidamente” porque “el pueblo formoseño de tonto no tiene nada” y remarcó que la sociedad reconoce al gobernador Gildo Insfrán como el dirigente que transformó la provincia.

En esa línea, defendió la gestión provincial al señalar que durante los Gobiernos de Insfrán crecieron las rutas, escuelas, hospitales y el acceso a la energía en Formosa.

Finalmente, el diputado nacional afirmó que quienes “adulan” a Mauricio Macri y Javier Milei “no van a progresar” en la provincia y aseguró que la comunidad formoseña ya se expresó “fuertemente en contra” del pedido de intervención.







