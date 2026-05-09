El Gobierno Nacional eliminó el 100% de las partidas para el mantenimiento de puentes y obras viales

El programa de ejecución de obras de seguridad en rutas nacionales, sufrió un recorte del 98,9% sobre una partida original de $19.499 millones, dejándose apenas una asignación simbólica, con lo cual, el aumento de los siniestros viales, se agravarán en todo el país-El Defensor de Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que el Gobierno Nacional mediante la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el Ministro de Economía, Luis Caputo, “dispuso una nueva modificación del Presupuesto 2026 con un fuerte impacto en salud, educación, rutas y transferencias a las provincias”. Esta medida profundiza el ajuste fiscal con recortes cercanos a los $2,5 a $3 billones de pesos, siendo el sector de infraestructura vial y Vialidad Nacional el que se encuentra entre los más afectados, con la eliminación total de fondos para mantenimiento y la paralización de obras. El Funcionario Provincial, señaló que, los recortes en Vialidad Nacional e Infraestructura Vial - Mantenimiento vial: se traducen en la eliminación del 100% del presupuesto destinado al mantenimiento de puentes y estructuras viales. En lo que respecta a Seguridad Vial: Se aplicó un recorte del 98,9% (casi -99%) en los programas de ejecución de obras de seguridad en rutas nacionales. En cuanto a las Obras de Rehabilitación: Se recortaron $97.103 millones en obras de rehabilitación y repavimentación vial, lo que impacta directamente en la Región NEA con recortes repentinos de más de $6.600 millones en obras viales. Es por esto que, se producirán Cambios en la Ejecución de Obras (Provincialización)Traspaso a Provincias, donde el Gobierno Nacional avanza con el Decreto Nº 253/2026, que habilita la provincialización de rutas nacionales, traspasando la responsabilidad de su mantenimiento a las provincias, sin los fondos necesarios. La decisión se da en un escenario de nueve meses consecutivos de caída en la recaudación tributaria, con desplomes en derechos de exportación e importación y retrocesos en IVA y aportes de la seguridad social, con lo cual, el Gobierno Nacional profundiza el ajuste para sostener sus compromisos con el FMI, aún a costa de áreas sensibles como educación, salud y obra pública. Por otra parte, el panorama actual de las rutas nacionales en Argentina ha alcanzado un punto de no retorno, el deterioro de la infraestructura vial no es solo un problema de logística o presupuesto, sino una tragedia humanitaria que se cobra vidas diariamente. Para ilustrar la gravedad del tema se sostiene que, al analizar las estadísticas de víctimas fatales en siniestros viales, las cifras ya superan las bajas sufridas durante la Guerra de Malvinas. Esta métrica pone de manifiesto que la falta de mantenimiento y de visión estratégica en las obras públicas ha transformado a las carreteras del país en escenarios de peligro constante para miles de usuarios. Uno de los puntos más críticos radica en el destino de los fondos públicos. Se señala que la Agencia Nacional de Seguridad Vial cuenta con un sistema de autofinanciamiento proveniente del uno por ciento de todos los seguros; sin embargo, existe una profunda incertidumbre sobre el paradero de esos recursos. Para los gremios viales, ese dinero parece estar siendo desviado para engrosar el superávit fiscal en lugar de ser invertido en prevención, control y mejoras estructurales indispensables, y ni que hablar de los impuestos a los combustibles que continúa recaudando el Estado Nacional, se estiman cifras superiores a $1 billón de pesos destinados por ley a la infraestructura vial, a través del impuesto a los combustibles, que son retenidos indebidamente por el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo.