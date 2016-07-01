COVID- 19: Otra semana sin casos positivos y sin casos activos en la provincia

De igual manera, se mantiene vigente la recomendación de continuar con los cuidados preventivos y de mantener al día los refuerzos de la vacuna.

En la última semana se han realizado 1.154 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando ninguno de ellos resultado positivo a Coronavirus (Índice de positividad 0%).

No se han registrado altas, ni hay pacientes internados. Tampoco se realizaron llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes.

Desde el inicio de la pandemia a la fecha se diagnosticaron 153.527 casos, de los cuales se recuperaron 152.099 y fallecieron 1.351.











