El MIP expresó su compromiso “inquebrantable e incondicional” con el Modelo Formoseño

Además de manifestar su apoyo al gobernador Gildo Insfrán, repudió el proyecto de intervención federal presentado en el Senado de la Nación por Francisco Paoltroni.

El Partido Movimiento Independiente de Participación (MIP), representado por su junta ejecutiva provincial, cuyo presidente es Marcelo Daniel Vértiz, emitió un comunicado en donde expresa “su compromiso inquebrantable e incondicional” con el Modelo Formoseño y el gobernador Gildo Insfrán, ante el intento de intervención nacional a la provincia.

Este espacio también afirmó su defensa al Estado de Derecho, contenido en la Carta Magna Provincial, y resaltó que las políticas públicas provinciales se ocupan de “las demandas sociales, culturales, económicas, educativas, sanitarias, laborables, deportivas, empresariales, productivas e industriales, respetando la identidad de los formoseños, incluyéndolos y otorgando derechos”.

La gestión de Insfrán gobierna en beneficio del pueblo, subrayaron, remarcando que por ello ha sido respaldada “con más del 70% de los votos” en las últimas elecciones.

Así también, reprobaron que el proyecto de intervención federal de la provincia del senador nacional de La Libertad Avanza (LLA), Francisco Paoltroni, “carece de fundamentos constitucionales”, calificándolo de “golpista”.

Por esa razón, fustigaron la “ambición desmedida y la falta de respeto a la voluntad popular” del senador de Formosa por la minoría, reprobando que “es el representante de un modelo nacional que ha fracasado, produciendo endeudamientos impagables, desempleo, aumento de pobreza, quita de derecho, entrega de recursos naturales y de soberanía”.

Del mismo modo, al concluir, repudiaron que el Gobierno del presidente Javier Milei está llevando adelante “un brutal y cruel ajuste”, con recortes “en salud, educación, el transporte y demás áreas esenciales en la vida de los argentinos”.



