Consuma Conciencia: Delegados Zonales participaron del lanzamiento del programa

El objetivo es brindar herramientas de educación digital a todo el territorio formoseño.

Este viernes 22 de mayo, a las 9 horas, en el Galpón G del Paseo Costanero, el Ministerio de Cultura y Educación, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario y el Instituto de Asistencia Social (IAS), puso en marcha el programa “Consuma Conciencia” edición 2026 con la participación de los 19 Delegados Zonales de toda la provincia de Formosa.

El acto estuvo encabezado por el ministro de la cartera educativa, Julio Araoz y el titular de Defensa al Consumidor, Edgar Pérez, como así también otros funcionarios y equipos técnicos de ambos organismos.

Al respecto, Araoz puso en valor que este programa es “un trabajo compartido” que tiene como uno de los objetivos centrales “la formación de nuestros docentes, el poder poner a disposición de las familias herramientas en este tema central que es la educación digital”.

Durante el encuentro con los referentes zonales, que se extendió toda la mañana, intercambiaron experiencias que concluyeron en una agenda con una planificación “que nos permita llegar, con estas herramientas, a todo el territorio provincial”.

Por su parte, Pérez reconoció “este problema tan importante de la educación digital integral” por lo que, consideró, este programa es “una puesta en valor del desarrollo del mismo”, es decir, “cuál es la idea de la instrumentación, cuál es el objetivo fundamental que más allá de lo que ya se ha presentado públicamente, también ahora está el trabajo de desarrollo de temas, de cómo se va a planificar e instrumentar en toda la provincia”.

Esta tarea, aseveró, se llevará adelante en todos los niveles educativos ya que no sólo los estudiantes son los destinatarios de esta política pública sino también “los docentes que reciben la información”.

“En el caso de los docentes es un trabajo ya planificado de capacitación por especialistas sobre la temática que incluye Consuma Conciencia. Con los niños ya se ha comenzado a trabajar, se ha hecho la primera experiencia en la ciudad capital, en todos los niveles la aceptación ha sido muy buena como también la participación de los niños, docentes y padres, que es el objetivo: que las dos instituciones, la institución familia y la institución escuela, junto con esta propuesta se trabaje articuladamente”, explicó.

Por último, el funcionario recordó que este programa “tiene ya dos años de trabajo” y valoró que, en esta oportunidad, “se encuentre con todos los delegados zonales y se garantice la llegada a toda la provincia”.

“En un momento particular que vive el mundo respecto al avance de la digitalización, de la hiperconectividad, del consumo indiscriminado, del bombardeo de oferta a través de estas herramientas tecnológicas, que reciben no solamente los adultos, sino los niños a edad cada vez más temprana, hace necesario que estos temas sean abordados según nuestra visión del Modelo Formoseño, a través del lugar estratégico que es la institución escuela, la educación formal”, concluyó.



