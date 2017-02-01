Laguna Yema: Recuperaron objetos robados y detuvieron a una mujer

El caso se esclareció mediante un rápido trabajo de investigación

Policías de la Comisaría Laguna Yema recuperaron distintos bienes robados de la vivienda de un hombre de 65 años y detuvieron a una mujer acusada de cometer el ilícito.

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes último, cuando desconocidos rompieron una ventana frontal de la casa del damnificado, ingresaron al inmueble y sustrajeron un televisor Smart TV de 32 pulgadas, un tubo de gas de 10 kilos y un equipo de sonido portátil.

Tras tomar conocimiento del caso, el personal policial de guardia y de la brigada de investigaciones inició las tareas investigativas y entrevistas con vecinos, hasta establecer que la autora sería una mujer con antecedentes delictivos.

Con los datos obtenidos, los investigadores aprehendieron a la sospechosa y secuestraron los elementos robados, algunos de los cuales estaban ocultos en una vivienda cercana, mientras que otros ya habían sido comercializados.

La mujer fue notificada de su situación legal en una causa por “Robo” y posteriormente alojada en la Unidad Penitenciaria Mixta de Las Lomitas, por disposición de la Justicia provincial.

Los bienes recuperados fueron restituidos a su propietario, quien destacó y agradeció el rápido accionar policial.