Insfrán: “Reafirmamos el valor del trabajo como fuente de dignidad e inclusión”

Este 1° de mayo, en el marco del Día del Trabajador, el gobernador Gildo Insfrán envió “un afectuoso saludo” y “reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra querida Formosa y de todo el país”.

Señaló que “en momentos en que las políticas del Gobierno nacional generan destrucción de empleos y caída de los salarios reales”, en Formosa “reafirmamos el valor del trabajo como fuente de dignidad, inclusión y pilar fundamental para el crecimiento de una nación justa, libre y soberana”.

Por ello, llamó a seguir “unidos, organizados y solidarios, defendiendo cada derecho conquistado y construyendo, entre todos, un futuro con más oportunidades”



