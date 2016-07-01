Distintos barrios de la ciudad recibieron trabajos de mantenimiento urbano

La Municipalidad de Formosa, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, desplegó este martes una nueva jornada de trabajo en distintos barrios de la ciudad, con intervenciones orientadas a mejorar la circulación, ordenar los espacios comunes y reforzar el escurrimiento del agua en sectores sensibles.

Las tareas alcanzaron a barrios del Circuito Cinco, como Antenor Gauna, 7 de Mayo y República Argentina, donde se realizaron trabajos de perfilado, cuneteo manual, cuneteo mecanizado, extracción de suelo y levantamiento de esquineros.

Estas acciones forman parte del mantenimiento permanente que se lleva adelante en calles internas, accesos y desagües barriales, especialmente en zonas donde el uso cotidiano de los vecinos exige una presencia sostenida de los equipos municipales.

En el barrio Antenor Gauna se avanzó con perfilado de calles, cuneteo manual y levantamiento de esquineros, mientras que en el 7 de Mayo se ejecutaron tareas de extracción de suelo.

En República Argentina, en tanto, se combinaron trabajos manuales y mecanizados de cuneteo, necesarios para mejorar el drenaje y conservar en mejores condiciones las trazas de circulación.

La jornada también incluyó intervenciones en otros sectores de la ciudad. En el barrio 25 de Mayo se realizó cuneteo con carga directa hacia la zona de Proyección de Martín Fierro, mientras que en Divino Niño las cuadrillas trabajaron sobre avenida Diagonal, entre Parkinson y Scozzina, con tareas similares destinadas a favorecer el escurrimiento pluvial.

Por otra parte, en el barrio Obrero se concretó la limpieza y el levantamiento de residuos no convencionales en distintos puntos, una tarea que contribuye no solo al ordenamiento del sector, sino también a la prevención de obstrucciones y acumulaciones que afectan la vida cotidiana de las familias.

También se intervino en canales principales, con la limpieza del canal de descarga ubicado sobre avenida Diagonal, entre Parkinson y avenida Italia. Este tipo de trabajos resulta clave para sostener el funcionamiento del sistema pluvial urbano, sobre todo en una ciudad donde las lluvias intensas requieren desagües despejados y en condiciones.

Desde la comuna remarcaron que estas acciones se desarrollan de manera planificada y continua, atendiendo las necesidades de cada barrio y acompañando el crecimiento de la ciudad con presencia territorial, maquinaria, personal operativo y tareas concretas que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos.



