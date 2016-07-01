Detuvieron a un sujeto y recuperaron una motocicleta

E

l procedimiento incluyó un allanamiento con secuestro de distintos elementos

Efectivos de la brigada de investigaciones de la Delegación Distrito Cinco de la Unidad Regional Uno (UR-1) detuvieron a un sujeto, recuperaron una motocicleta sustraída en el barrio 7 de Mayo de la ciudad de Formosa y secuestraron diversos elementos vinculados a una causa judicial por “Hurto”.

La investigación se inició tras la denuncia del caso y durante tareas de patrullaje, integrantes de la Comisaría Seccional Séptima aprehendieron a uno de los sospechosos y secuestraron la motocicleta y motopartes en el Antenor Gauna.

También se concretó un allanamiento en el 20 de Julio, donde hallaron un casco protector, prendas de vestir, una ganzúa y documentaciones de interés en la investigación.

A todo esto, la investigación sigue para dar con el segundo implicado, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4.



