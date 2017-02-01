Feminidad, Maternidad y Poder. Un debate necesario - ¡Lala Pasquinelli llega a Formosa!

El próximo sábado 30 de mayo, en el Galpón “C” Paseo Costanera, a partir de las 18 horas y con entrada libre y gratuita, la abogada y activista feminista Lala Pasquinelli, ofrecerá la charla: Feminidad, Maternidad y Poder. Un debate necesario.

En esta charla, que organiza la “ Fundación Formosa Crece”, Pasquinelli compartirá una reflexión profunda sobre feminidad, maternidad, deseo, poder y los estereotipos que atraviesan nuestros cuerpos, vínculos y decisiones. Un encuentro necesario para debatir, cuestionar y construir nuevas miradas colectivas.

Lala Pasquinelli es abogada y activista feminista. Creadora de “ Mujeres que no fueron tapa”. Autora de: “ La Estafa de la Feminidad” y “Maternidad, ¿deseo o mandato?”.

Reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Lala se convirtió en una de las voces más potentes para pensar los mandatos, las violencias simbólicas y las formas en que las mujeres habitamos nuestras vidas.







