Corpacci advirtió por tarifazo energético nacional: “Se está haciendo impagable para todos”

La legisladora justicialista argumentó que el acceso a la energía eléctrica es un derecho, remarcando que hay que aliviar el impacto económico en los hogares regionales.

La senadora nacional del Frente de Todos (PJ)-Catamarca Lucía Corpacci impulsa un proyecto de ley para establecer una tarifa eléctrica diferenciada en el Norte Grande Argentino, cuestionando fuertemente la quita de los subsidios nacionales y el impacto de los siderales incrementos establecidos por la gestión libertaria que comanda el presidente Javier Milei.

“Creo que no hace falta explicar mucho la problemática que tenemos todos los argentinos hoy en día con el pago de las tarifas de la energía eléctrica”, expuso la legisladora nacional en declaraciones recabadas por AGENFOR.

Advirtió que “se está haciendo prácticamente impagable para todos”, motivo por el cual indicó que “trabajamos con muchos senadores y senadoras en proyectos que tienen que ver con distintos modos de abaratar la energía para los usuarios, sobre todo de menores de ingresos”.

Refirió en ese sentido que hubo variadas iniciativas y se ha trabajado para unificarlas “en un solo proyecto que esté constituido por los mejores aportes de cada uno” de los legisladores.

Es así que el mismo “contempla la posibilidad de que las familias de menores recursos tengan un subsidio del 50%”, mientras que para las de recursos medianos “planteamos un subsidio del 35%”.

En este contexto, repudió de manera contundente que el Gobierno nacional haya eliminado “todos los subsidios”, dejando solamente “uno pequeño para aquellos usuarios que consuman menos de 150 kWh de energía”.

Consideró que ello “es inviable para las provincias del norte del país, donde con las temperaturas a las que estamos sometidos, nadie consume eso, sobre todo en el verano, pero también en el invierno porque la mayoría de nuestras provincias no tienen gas natural”.

En este punto, alertó que “con estos precios se va a hacer cada vez más difícil” poder pagar la factura, a la vez que lanzó una dura advertencia: “La gente va a terminar colgándose de la luz, no tiene otra opción”.



