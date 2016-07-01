Capturaron a una mujer acusada de utilizar una tarjeta de débito robada para hacer compras y pagos

La investigación incluyó el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad y un allanamiento en el barrio Eva Perón

Integrantes de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Policiales (D-2) esclarecieron un caso de estafa por el uso de una tarjeta de débito denunciada como sustraída, que finalizó con la detención de la sospechosa y el secuestro de elementos vinculados a la causa.

La propietaria de la tarjeta alertó sobre los movimientos irregulares en su cuenta bancaria, con transacciones no autorizadas desde abril.

Tras la denuncia, los investigadores realizaron un exhaustivo trabajo de campo y análisis de cámaras de seguridad, hasta identificar distintos comercios y entidades donde la sospechosa efectuó compras, extracciones de dinero y pagos de servicios.

Con las pruebas reunidas, este jueves último, los efectivos interceptaron en la vía pública a una mujer de 31 años, quien se desplazaba en una motocicleta Honda Wave negra, que fue secuestrada por ser de interés en la causa.

Luego con orden del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, se realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Eva Perón de la ciudad de Formosa.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una boleta de servicio que coincidía con una de las operaciones detectadas en la investigación, además de prendas de vestir, bolsas comerciales y otros elementos relacionados con las compras efectuadas con la tarjeta sustraída.

Con las pruebas obtenidas, el magistrado interviniente dispuso la imputación formal de la imputada en la causa judicial por “Estafa”, continuándose con las actuaciones procesales.



