Arte para pensar, sentir, debatir y volver a encontrarnos

Este fin de semana La Mandinga propone teatro y cine debate con temáticas que nos atraviesan como humanidad, como el de los mandatos sociales que imponen un modelo rígido de ser mujer y ser hombre; los mandatos económicos que imponen lo financiero sobre el trabajo; los mandatos capitalistas que imponen el poder y el dinero sobre los derechos a ser humanos, entre otros muchos mandatos.

Además de las propuestas artísticas, La Mandinga construye lo colectivo ofreciendo un espacio físico agradable, como el amplio patio y la cantina, para poder compartir charlas y reflexiones de manera grupal después de cada función.

El Sábado 16 de mayo a las 21.30 hs, vuelve a presentarse la Obra de teatro “LA CLAVELITO - Una mujer hecha de retazos”, que tuvo un exitoso estreno el mes pasado, con la actuación de Gabriela Zorrilla y la dirección de Violeta Zorrilla.

Se trata de un unipersonal que surge del entrenamiento actoral y de la necesidad de la actriz de contar la historia de una mujer de 50 años que, al toparse con sus recuerdos, va poniendo sobre la mesa los mandatos y creencias a los que se ató para convertirse en una "mujer normal", y que la fueron alejando de su verdadero ser.

Las entradas tienen un valor de $15.000, con una promoción de 2 entradas por $20.000 que pueden adquirirse al 3704-413388 o en el IG @laclavelito.

El Domingo 17 de mayo a las 18:00 hs un grupo de psicólogas y artistas proponen una edición más del Cine Debate SOLX NO SE NACE, con la proyección de la película “Industria Argentina” de Ricardo Diaz Lacoponi.

Este Ciclo de Cine Debate se fue construyendo a partir de una necesidad imperiosa de volver a encontrarnos, construir espacios colectivos, donde poder mirarnos a los ojos y hacer circular el malestar que nos aqueja, y así poder pensar alternativas que nos lleven a la transformación de este presente.

Es una actividad colaborativa a la gorra y podes informarte de cada edición mensual del cine debate en @ciclodecine.fsa.