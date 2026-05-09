Apresaron a dos hombres y recuperaron una motocicleta robada

• Fue gracias a una prolija tarea de investigación

Investigadores de la brigada de la Unidad Regional Uno (UR-1), en conjunto con personal de la Unidad Regional Siete (UR-7), aprehendieron a dos hombres y recuperaron una motocicleta Honda XR de 150 cilindradas.

La investigación se inició a comienzos de abril, cuando los integrantes de la brigada de la Unidad Regional Uno tomaron conocimiento de la sustracción del rodado.

De inmediato acudieron al lugar del hecho y realizaron amplias tareas de campo, incluido el análisis del material fílmico de las cámaras de seguridad y recopilación de datos, que permitieron establecer el modus operandi utilizado por los autores, además de identificar las características físicas de los sospechosos.

Tras varias semanas de pesquisas, a fines de abril los policías reconocieron a dos hombres cuando salían de un local bailable, quienes tenían características similares a los sujetos buscados, oriundos de las localidades de Ingeniero Juárez y Puerto Irigoyen, quienes fueron trasladados hasta la dependencia policial.

Después se informó al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, que valoró las pruebas reunidas y ordenó el allanamiento de un complejo de alquileres, ubicado sobre la calle 1° de Mayo al 500 del barrio San Isidro Labrador de la ciudad de Formosa.

Durante el procedimiento se secuestró la patente del rodado sustraído, documentaciones apócrifas, ganzúas, prendas de vestir utilizadas presumiblemente durante el ilícito y diversas motopartes.

Los detenidos fueron notificados de su situación legal y alojados en celdas de la dependencia policial, a disposición de la Justicia provincial.

En forma paralela, y en el marco de un trabajo articulado entre la Unidad Regional Uno y la Unidad Regional Siete con asiento en Villa General Güemes, se obtuvieron datos fundamentales para avanzar en la recuperación de la moto buscada.

Fue así que efectivos del Destacamento Guadalcázar conformaron una comisión policial y se dirigieron hasta Colonia Puerto Irigoyen, distante a unos 600 kilómetros de la capital provincial, donde realizaron intensas averiguaciones y recorridas por distintos sectores y parajes de la zona.

Como resultado de esas tareas, en la madrugada del martes último, un sujeto que circulaba al mando de una motocicleta advirtió un control policial, emprendió una veloz huida por caminos boscosos y abandonó la Honda XR.

Al verificarse los datos con la Dirección General de Informática Policial, se estableció que tenía pedido de secuestro activo.

Luego los investigadores identificaron al conductor, intensamente buscado.

Por otra parte, durante los procedimientos también se recuperaron los plásticos originales de la motocicleta sustraída, los cuales habían sido ensamblados en otro rodado de similares características.

Finalmente, el propietario de la motocicleta se presentó en la dependencia policial, donde reconoció el vehículo como de su propiedad y acreditó la titularidad mediante las documentaciones, que permanece a disposición de la Justicia provincial.

CLORINDA

Impidieron ilícitos en distintos barrios

• Sorprendieron a una mujer en el predio de Aduana y a un hombre con intenciones de robar en un comercio

Policías de Clorinda evitaron dos hechos delictivos durante patrullajes por distintos sectores de la ciudad, que finalizaron con la detención de los involucrados y el secuestro de varios objetos.

El primer procedimiento se concretó en la tarde del último miércoles, cuando integrantes del Comando Patrulla Seguridad Urbana Zona Uno observaron que una mujer saltó el muro perimetral e ingresó al predio de Aduana.

Los uniformados detectaron además una olla de acero inoxidable y un motor elevador de agua preparados para su traslado.

Con autorización de los responsables del lugar, ingresaron y encontraron escondida dentro de un depósito a una mujer domiciliada en el barrio 1° de Mayo.

Tras las actuaciones realizadas con la Policía Científica, se estableció que los elementos habían sido sustraídos del interior del predio, por lo que se detuvo a la mujer y se la alojó en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 4 (mixta).

Por otra parte, en la madrugada del jueves último, efectivos de la Subcomisaría Primero de Mayo fueron a un requerimiento realizado a través de la línea de emergencias ECO 911 por un intento de robo en un local comercial del barrio El Porteño.

Al llegar al lugar, los auxiliares de la justicia sorprendieron a un sujeto que pretendía ingresar al comercio con un alicate de grandes dimensiones y lo detuvieron.

Las pericias realizadas por la Policía Científica determinaron que el detenido había intentado violentar las rejas y cristales del local comercial con intenciones delictivas.

Las intervenciones marcan la importancia de las recorridas preventivas y la participación ciudadana; mientras que los detenidos quedaron a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).

CLORINDA

Se esclareció un hecho delictivo

• Secuestraron una guitarra, estufa, radio y motor elevador, entre otros objetos de interés en la causa

Efectivos de la brigada de investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana detuvieron a un joven de 23 años y recuperaron numerosos bienes denunciados como sustraídos.

El procedimiento se concretó en la noche del jueves último en el barrio San Miguel de la ciudad de Clorinda, luego de intensas tareas investigativas realizadas por el personal policial tras tomar conocimiento del ilícito en una vivienda.

Como resultado de la investigación, los policías capturaron a un joven de 23 años y secuestraron varios objetos vinculados a la causa.

Entre los bienes recuperados, están una guitarra azul con funda, una estufa marca Basonic, un termo Stanley naranja, una radio con parlantes, un motor elevador de agua, una waflera marca Raff, más una pileta azul con su respectiva caja y caños.

Durante el procedimiento, familiares del aprehendido intentaron impedir el accionar policial, situación que motivó la intervención de miembros del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR) y del Grupo Operaciones Motorizadas (GOM), a fin de garantizar la seguridad del operativo.

En el lugar trabajaron además efectivos de la Zona Uno, junto al personal de Policía Científica, que realizó las actuaciones procesales.

La investigación continúa con el objetivo de recuperar otros elementos denunciados como sustraídos, entre ellos un televisor, un ventilador de pie, pala, barita provista, cinto con porta barita, un tubo de gas, una olla de hierro y cosméticos varios.



