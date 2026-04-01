Zanin: "Formosa tiene futuro porque hay un modelo que sostiene la producción y el trabajo aún en un contexto nacional complejo"

En el marco del aniversario de la fundación de la ciudad de Formosa, el presidente de la Federación Económica de Formosa, contador público Enrique Zanin, destacó el presente y las perspectivas de la provincia, al tiempo que llamó a sostener el rumbo frente a las dificultades del escenario nacional.

Zanin señaló que “cada aniversario no solo es una celebración de nuestra historia, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el camino recorrido y proyectar el futuro que queremos como sociedad”.

En ese sentido, remarcó que Formosa ha logrado consolidar un esquema de crecimiento con inclusión, basado en la articulación entre el sector público y el privado. “A diferencia de lo que ocurre en gran parte del país, nuestra provincia ha sostenido políticas que protegen el empleo, fortalecen el consumo interno y acompañan al sector productivo”, afirmó.

El titular de la entidad empresaria advirtió que el actual contexto nacional presenta desafíos importantes, con retracción de la actividad económica y medidas que impactan de manera directa en las economías regionales. Sin embargo, consideró que “Formosa cuenta con herramientas propias que permiten amortiguar esos efectos, gracias a un Estado provincial presente y a políticas públicas que priorizan a su gente”.

Asimismo, valoró las decisiones que han permitido mantener el equilibrio económico de los trabajadores estatales, señalando que “cuando el salario se sostiene, también se dinamiza el comercio y se genera un círculo virtuoso que beneficia a todo el entramado productivo”.

Finalmente, Zanin expresó su confianza en el futuro de la provincia: “Formosa tiene un enorme potencial. Con planificación, acompañamiento al sector privado y una mirada estratégica, es posible seguir creciendo aun en escenarios adversos. Ese es el desafío que tenemos por delante, y estamos convencidos de que vamos en el camino correcto”.