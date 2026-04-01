El municipio intensifica tareas de mantenimiento vial en el barrio 12 de Octubre

La Municipalidad de la ciudad de Formosa continúa ejecutando un plan integral de mantenimiento y mejorado de calles en distintos sectores del ejido urbano, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y brindar respuestas concretas a las demandas de vecinos y vecinas.

En ese marco, durante la jornada se desarrollaron importantes trabajos en el barrio 12 de Octubre, específicamente en un sector paralelo a la traza de la avenida homónima, en cercanías de la intersección con la calle Pacífico Scozzina. Allí, cuadrillas municipales llevaron adelante tareas de cuneteo, una intervención clave para mejorar el escurrimiento de las aguas pluviales y prevenir anegamientos.

Desde el área interviniente detallaron que, en el lugar, se detectaron obstrucciones en el sistema de drenaje ocasionadas por la incorrecta colocación de tubos de acceso a un predio particular. Estos elementos no contaban con el diámetro adecuado ni la correcta disposición, lo que impedía el normal escurrimiento del agua. Ante esta situación, el municipio procedió a su retiro, permitiendo restablecer el funcionamiento óptimo de las cunetas y evitando futuras complicaciones para los vecinos del sector.

“En este se trabajó sobre un tramo de la avenida 12 de Octubre entre Scozzina y Coronel Bogado, un tramo de 100 metros que estaba afectando a los vecinos, pero particularmente había tres viviendas que estaban afectadas por este caso, porque también hubo una combinación de altura edificación en la problemática”, explicó Hernán Delgado, director de Mantenimiento de la Vía Publica.

“Por eso también es importante cuando uno va a edificar que haga las consultas adecuadas con la dirección de obras privadas y pida lo que es línea y nivel, que es lo que necesita el municipio para saber a qué altura se tiene que edificar”, agregó el director.

Asimismo, se recordó la importancia de que toda obra de acceso domiciliario, especialmente aquellas destinadas al ingreso de vehículos, cumpla con las especificaciones técnicas correspondientes, tanto en diámetro como en nivelación, a fin de no interferir con los sistemas de drenaje urbano.

Desde la comuna remarcaron que, además de las intervenciones planificadas, se continúa dando respuesta a los requerimientos que diariamente realizan los vecinos en distintos puntos de la ciudad. En ese sentido, explicaron que los trabajos se organizan en función de criterios de urgencia y orden de demanda, en el marco de una planificación dinámica que permite atender múltiples solicitudes de manera simultánea…



