El banquete nacional del saqueo

La administración actual parece haber confundido el manual de economía con un inventario de liquidación por cierre.

Por: Lic. en Comunicación Social y Periodismo Adrián Pérez

Bajo la premisa de una "normalidad" financiera inexistente, se está validando una hipótesis peligrosa: la desarticulación del Estado no busca la eficiencia, sino el desguace sistemático de la dignidad nacional. No se trata de una crisis de crecimiento, sino de una transferencia forzosa de recursos desde el plato de comida de los argentinos hacia los balances de empresas extranjeras y el endeudamiento asfixiante.

La deuda como grillete

Resulta de un cinismo técnico alarmante que el ministro de Economía, Luis Caputo, naturalice el endeudamiento familiar bajo el argumento de que "el mundo vive de deuda". La diferencia, que el ministro omite, es el objeto del crédito. Mientras en países estables el crédito financia bienes de capital o vivienda, en la Argentina de hoy la deuda es de supervivencia: se financia el pan, la leche y la boleta de luz.

Cuando la Cámara de Panaderos de Formosa reporta que el consumo de pan francés cayó a la mitad en marzo, la estadística deja de ser un número para convertirse en un síntoma de anemia social. La morosidad récord no es una falta de voluntad de pago, es la confirmación de que el ingreso real ha sido pulverizado sin necesidad que alguien te lo indique.

Desindustrialización

El desplome de casi 10 puntos porcentuales en la industria manufacturera no es un "ajuste necesario"; es un certificado de defunción para el empleo genuino. Históricamente, cada vez que Argentina ha optado por la desindustrialización, el resultado ha sido unívoco: exclusión.

Retroceso industrial: El sector ya ha perdido el 20% de su personal en un semestre.

Contracción del empleo: La caída de la producción es el preludio de una fragilidad social que ninguna planilla de Excel puede contener.

Sin fábricas no hay consumo, y sin consumo, la economía es un desierto donde solo prospera la especulación financiera.

El patrimonio en remate: Glaciares y tierra

Mientras las mesas argentinas se vacían, el Gobierno celebra en el Congreso la modificación de la Ley de Glaciares y el avance de políticas que facilitan la entrega de tierras a capitales foráneos.

Este saqueo institucionalizado de los recursos naturales es la contracara del desfinanciamiento de lo público. Se desprotege el agua y el suelo al mismo tiempo que se abandona el Sistema de Salud.

La crisis en hospitales emblemáticos como el Garrahan es la prueba de una insensibilidad que roza lo inhumano. Al adoptar discursos "anti-ciencia" y alejarse de estándares internacionales, el Estado no solo ahorra dinero; está renunciando a su deber básico de proteger la vida.

La Corrupción

La ética pública parece haber caído en el mismo pozo que el consumo. Datos de consultoras como Vozna ya sitúan la preocupación por la corrupción por encima de la inflación y el desempleo.

Con figuras del entorno presidencial, como el jefe de Gabinete y vocero Adorni, enfrentando un desplome de imagen al 64% y cuestionamientos por presunto enriquecimiento ilícito, el discurso de la "motosierra contra la casta" se desintegra.

El caso $Libra y las sombras sobre la gestión de fondos públicos sugieren que la austeridad es solo para los jubilados y los trabajadores, mientras los despachos oficiales mantienen viejas y oscuras prácticas.

Un mercado que no abraza

Con este marco, la hipótesis planteada al inicio se confirma con cada dato: estamos ante un plan deliberado de debilitamiento nacional. El mercado, por definición, no tiene la función de cuidar la vida, la salud o el patrimonio soberano; esa es la razón de ser del Estado.

Hoy, Argentina no necesita menos presencia estatal, sino una presencia estratégica y humana. Un país que entrega sus glaciares, cierra sus fábricas y empuja a sus familias a endeudarse para comer, no está saliendo adelante; está siendo rematado al mejor postor. El silencio de los datos es ensordecedor: sin industria y sin salud, no hay futuro posible.



