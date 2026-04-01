Zanin destacó la importancia del proyecto de ley para proteger a las PyMEs y el empleo

El presidente de la Federación Económica de Formosa, contador público Enrique Zanin, valoró el proyecto de ley que propone declarar la emergencia productiva para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) en todo el país, al considerar que “se trata de una herramienta clave para sostener el entramado productivo y defender el trabajo argentino en un contexto muy complejo”.

Zanin explicó que la iniciativa plantea la declaración de la emergencia económica, productiva, financiera y fiscal hasta el año 2027, con el objetivo de brindar un marco de contención a uno de los sectores más golpeados de la economía.

“El proyecto apunta directamente a proteger a las PyMEs, que son el motor del empleo en la Argentina. Hoy muchas atraviesan dificultades por la caída del consumo, el aumento de costos y la apertura de importaciones, por eso este tipo de medidas son necesarias”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que la propuesta incluye un conjunto de herramientas concretas como la suspensión de ejecuciones fiscales, la implementación de moratorias con condonación de multas e intereses, y planes de pago accesibles que permitirán a las empresas regularizar su situación.

Asimismo, subrayó la importancia de los beneficios orientados a reducir costos, como la disminución del IVA en servicios públicos vinculados a la producción, la reducción de cargas patronales y el alivio en tarifas, lo que “impacta directamente en la capacidad de las empresas para sostener su actividad”.

Otro de los aspectos centrales que remarcó Zanin es el acceso al crédito: “Se prevén líneas de financiamiento para capital de trabajo y refinanciación de deudas, algo fundamental para que las PyMEs puedan seguir operando y no se vean obligadas a cerrar”.

También valoró la incorporación de mecanismos que priorizan la producción nacional, como el fortalecimiento del programa “Compre Argentino”, orientado a promover la industria local y generar un círculo virtuoso en la economía.

“El proyecto además pone un límite claro: las empresas que despidan trabajadores sin causa pierden los beneficios. Esto marca que el eje está puesto en sostener el empleo, que es lo más importante”, afirmó.

Finalmente, el titular de la Federación Económica de Formosa consideró que la creación de un Consejo Federal de Emergencia permitirá “articular políticas entre Nación, provincias y sectores productivos, generando una mirada más integral de la situación económica”.

“Estamos ante una iniciativa que reconoce el difícil momento que atraviesa el sector productivo y propone soluciones concretas. Defender a las PyMEs es defender el trabajo, la producción y el desarrollo de nuestras provincias”, concluyó Zanin.