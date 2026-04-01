La detención de un dealer derivó en un allanamiento del barrio Héroes de Malvinas

• El Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen ordenó la requisa domiciliaria

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas Delegación Pirané aprehendieron a un hombre, realizaron un allanamiento y secuestraron marihuana apta para la obtención de 93 dosis.

El operativo se concretó el jueves último, en horas del mediodía, cuando personal antinarcóticos realizaba recorridas en inmediaciones de la avenida Allen y Moreno del barrio San Francisco de la mencionada localidad, donde observaron a un individuo en actitud sospechosa, que manipulaba un objeto a la altura del abdomen.

Al ser identificado, el sujeto intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente interceptado. En presencia de testigos se procedió a la verificación de sus pertenencias, hallándose oculto entre sus prendas de vestir un envoltorio de polietileno negro, que contenía una sustancia vegetal, que según la prueba orientativa dio positivo a marihuana.

Los datos reunidos fueron analizados por el juez de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, Dr. José Luis Molina, quien ordenó allanar el domicilio del sospechoso, ubicado en el barrio Héroes de Malvinas.

Durante la requisa se secuestraron dos paquetes de papel seda, dos pipas de fabricación casera y recortes de polietileno compatibles con el envoltorio hallado en poder del detenido.

Asimismo, se destacó la colaboración del personal del Comando Radioeléctrico Pirané y de la Unidad Regional Dos.

Los secuestros secuestro fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde se los notificó de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.



