Residuos Biopatogénicos: Intiman a empresa recolectora Del Norte SRL

Se constató que una importante cantidad de bolsas de residuos biopatogénicos ya tratados, conforme afirmaciones del Gerente de la Empresa, se encuentran en el predio al aire libre, ante la imposibilidad de que los vehículos trasladen los mismos a la zona distante a 1 km, donde son debidamente enterrados, por las malas condiciones del camino-

En el día de la fecha, funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se hicieron presentes en el predio de la empresa, ubicada en la Av. Alicia Moreau de Justo -Lote 66 Colonia San Antonio-, actualmente responsable de recolectar y dar tratamiento a los residuos biopatogénicos que se generan, tanto en el sector público, como en el privado, en nuestro territorio provincial, conforme lo establece la Ley Nº 1.210 de Generación, Manipulación, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Biopatogénicos y al ser atendidos por el personal de guardia, el mismo manifiesta que los trabajadores de la firma se encuentran realizando una medida de fuerza por falta de pago de sus salarios y el reclamo de entrega de ropa adecuada, para las diversas actividades que desarrollan. En este acto, se procedió a labrar la correspondiente -Acta de Constatación- acompañada de numerosas tomas fotográficas que revelan un importante número, “de bolsas conteniendo residuos biopatogénicos, que conforme manifestaciones del empleado, señala que, los mismos ya han sido debidamente tratados, a través de la máquina de autoclave y calderas”, no pudiendo ser trasladados al predio distante a 1 kilómetro de la Planta, donde poseen un terreno para proceder al entierro de estos, ya que, las últimas lluvias han dejado el camino totalmente intransitable, no siendo posible el ingreso de los camiones y bateas, con los cuales, se trasladan los residuos. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, se comunicó inmediatamente con el Gerente de Recolectora del Norte SRL, Señor Teodoro Centurión, quien le afirmó que todas las bolsas que se encuentran al aire libre, contienen residuos biopatogénicos ya tratados y, por lo tanto, son inocuos, no representando los mismos, ningún peligro de contaminación alguna al ambiente y a la salubridad pública en general. Aclara que, las bolsas de residuos biopatogénicos que se van recolectando de los distintos efectores de salud, son ingresadas a un galpón cubierto y a un sector adicional construido para su acopio, efectuándose luego, su tratamiento correspondiente. Señala además, el Responsable de la Firma que, las medidas de fuerza por parte de los empleados, quienes en el día de la fecha han tenido una -Audiencia de Conciliación- en la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia, donde su Asesor Legal Dr. Héctor Di Biase, adelantó que la cancelación de las deudas se realizarán en el menor tiempo material posible y que a esto se le suma lamentablemente, las malas condiciones de las 10 cuadras que llevan hasta la zona donde se procede a la disposición final de los residuos biopatogénicos ya convertidos en convencionales. En este contexto, Gialluca, advirtió que toda esta situación será puesta inmediata en conocimiento de la -Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis- a cargo del Ing. José Francisco González, área esta que depende del Ministerio de Desarrollo Humano a cargo del Dr. Juan Carlos Atencia, a fin de que se adopten todas las medidas necesarias para regularizar esta grave situación y donde desde el Organismo de la Constitución, se evalúa la posibilidad de que en caso de proseguirse con los incumplimientos contractuales que colocan en riesgo a la salud y al ambiente de nuestra comunidad, solicitaremos la recisión pertinente, lo que deberá ser decidida por las Autoridades Competentes. Por último, el Funcionario Provincial, añadió que, “la Empresa Recolectora del Norte SRL, deberá solucionar el problema de traslado de los residuos, pues de esta manera, no puede continuar trabajando, toda vez que, las lluvias u otras circunstancias, no tienen que ser impedimentos a esta altura para que desarrollen correctamente con sus obligaciones contractuales y con la ley de residuos biopatogénicos”.



